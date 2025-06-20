28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Jüri Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Haber Kameranları Derneği tarafından düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışmasının jüri değerlendirme toplantısı, Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye genelinden deneyimli haber kameramanları, muhabirler, editörler ve televizyon yöneticileri jüri üyesi olarak yer aldı.

Toplantıya Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ile 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar da katıldı. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nı Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar ve Video Haber Müdürü Anıl Bağrık temsil etti.

Bu yıl 5 farklı ülkeden toplam 220 haber görüntüsü sunulan yarışmada, başvuruların büyük kısmını Gazze'de çekilen görüntüler oluşturdu. Yarışmanın bu yılki teması ise "Gazze, Kameranın Şahitliği" olarak belirlendi.

Değerlendirme toplantısında, her görüntüye bireysel puan verildi. Şeffaf bir değerlendirme sistemi ile gerçekleştirilen toplantıda, yalnızca teknik yeterlilik değil, aynı zamanda haberin vicdani ağırlığı ve görsel tanıklığı da göz önünde bulunduruldu.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, 1996'dan beri düzenlenen Zoom yarışmasının muadili olmayan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Polatel, "Türkiye etrafı ateş çemberiyle çevrilmiş bir ülke. Burada en ufak bir haber, dünyanın en ücra köşesindeki toplumları da etkiliyor. Bu bilinçle uluslararası boyuta taşıdık," dedi.

Polatel, yarışmanın amacının Türkiye'deki habercilerin bölgesel gelişmeleri dünyaya duyurması olduğunu ifade ederek, "Bu yarışma, toplumlar arasında daha iyi ilişkiler geliştirme konusunda bir ivme kazandırdı," sözlerini ekledi. Geçen yıl Bakü'de gerçekleştirilen yarışmanın, bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde yapılmasının ayrıca bir anlam taşıdığını belirtti.

Bunun yanı sıra, Gazze'den gelen görüntülerin onur ödülü alacağı bilgisini paylaşan Polatel, Türk medya mensuplarının İsrail'in saldırılarına karşı büyük emek sergilediğini aktardı. "Biz oradaki insanların sesi olmaya çalıştık. Gazze’den gelen görüntüler, ödül almak için değil, onur ödülü almak için bulunmaktadır," dedi. 30'dan fazla jüri üyesi bu yılki yarışmayı 11 kategoride gerçekleştirecek.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın jüri değerlendirme toplantısı, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, yarışmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın jüri değerlendirme toplantısı, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, yarışmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.