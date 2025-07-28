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28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 14 Ödül

Anadolu Ajansı, 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda toplam 14 ödül kazandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:21
28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 14 Ödül

28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Şampiyon Anadolu Ajansı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, Anadolu Ajansı (AA) büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada, ajans toplam 14 ödül kazanarak önemli bir başarı elde etti.

AA'nın haber görüntüleri, uluslararası alanda tanınan yetkin jüri tarafından değerlendirildi. Bu başarı, Anadolu Ajansı'nın kaliteli haber içerikleri ve profesyonel kamera ekibinin özverili çalışmasının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Yarışmanın amacı, dünya genelindeki habercilik standartlarını artırmak ve yenilikçi haber görüntülerini teşvik etmektir. Bu tür organizasyonlar, gazetecilik mesleğini destekleyerek, daha etkili ve kaliteli haberlerin yayılmasını sağlıyor.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen 28. Zoom...

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, Anadolu Ajansına (AA) 14 ödül verildi. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel (sağ 3) programda konuşma yaptı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen 28. Zoom...

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, Anadolu Ajansına (AA) 14 ödül verildi. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel (sağ 3) programda konuşma yaptı.

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