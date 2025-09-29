29 Eylül 2025 Gündemi: Kabine Toplantısı, TBMM Görüşmeleri ve Spor Programı

29 Eylül 2025 gündeminde Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı, TBMM görüşmeleri, ekonomi verileri, diplomasi gelişmeleri ve yoğun spor programı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 09:01
29 Eylül 2025 Gündemi: Kabine Toplantısı, TBMM Görüşmeleri ve Spor Programı

29 Eylül 2025

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek; ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek ve TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasındaki maçı izleyecek. (Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek Vakfı'nın açılışına katılacak. (Manisa/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama • Yürütme • Siyaset

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek" programına iştirak edecek. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettikten sonra İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi ve İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki çalışmaları inceleyecek; Sanayi Odası ve Ticaret Odasını ziyaret edip Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. (Kocaeli/13.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi • Finans

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı muhtemel eğitim süresi istatistiklerini ve eylül ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya • Diplomasi

1- Gazze ve Kudüs kaynaklı gelişmeler takip ediliyor: İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişimini engellemesi nedeniyle yaşanan krizle ilgili gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasıyla sona erecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası; Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor, İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor ve Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer maçlarıyla tamamlanacak. (Ankara/14.30/Van/17.00/Sakarya/Adana/20.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek ve son idmanı burada yapacak. (İstanbul/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve bir oyuncusu, Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek. (İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol karşılaşmasıyla sona erecek. (Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, Polonya'nın Energa Start Elblag takımını ağırlayacak. (Trabzon/17.00) (Fotoğraflı)

***

