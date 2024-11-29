29 Kasım 2024 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Sporda Önemli Gelişmeler

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1. Siyaset ve İcraat

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek. Aynı zamanda, parti genel merkezinde DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmeler gerçekleştirecek. (İstanbul/08.30/Ankara/14.30)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dünyası Arabulucular Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası'na katılacak. (Ankara/09.30)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Esenlik Sempozyumu ve 15 Temmuz Derneği 8. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması Programı'na iştirak edecek. (İstanbul/10.00/Antalya/16.00)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'TRT World Forum' programının "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" oturumunda konuşma yapacak. (İstanbul/17.00)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

2. Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'da çeşitli temaslarda bulunacak. (Londra)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Türkiye Tarım Zirvesi ve Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/09.30-15.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. (Sakarya/11.15-16.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomik büyüme verilerini ve ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın üçüncü çeyreğine ait verileri yayımlayacak. (Ankara/10.00/10.30/14.30)

3. Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Beyrut/Kudüs)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına dair gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

İrlanda'da halk, erken genel seçim için sandık başına gidecek.

4. Güncel Olaylar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'nin Geleceği" başlıklı uluslararası insani yardım zirvesinin açılış programına katılacak. (İstanbul/10.00)

YÖK Başkanı Erol Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı ve "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu" toplantısına iştirak edecek. (Niğde/10.30/11.00)

5. Spor Durumu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor maçıyla başlayacak. (Antalya/20.00)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Kocaelispor-Adanaspor maçıyla gerçekleşecek. (Kocaeli/20.00)

Nesine 3. Lig'in 13. haftası, 3. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Manisa Basket-TOFAŞ maçıyla başlayacak. (Manisa/19.00)

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak. Anadolu Efes ise LDLC Asvel ile karşılaşacak. (İstanbul/20.45/Lyon/23.00)

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak. (İzmir/14.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası, Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji maçıyla başlayacak. (Bursa/19.00)

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