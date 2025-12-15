2nd World Bridges Zirvesi İstanbul’da: Sağlık, Sanayi ve Diplomasi Buluşuyor

2nd World Bridges | Industry-Trade-Health-Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi İstanbul’da

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ile Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) tarafından düzenlenen "2nd World Bridges | Industry-Trade-Health-Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi", 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Zirvenin ev sahipleri ve katılımcı profili

Zirve, Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde; SATKOF Başkanı ve World Bridges Zirvesi Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek. Etkinliğe 50’den fazla ülkenin diplomatik misyon temsilcileri, bakanlık düzeyinde katılımcılar, akademisyenler, yatırımcılar ve özel sektör temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Program ve ana başlıklar

Yüksek protokol düzeyinde kurgulanan zirvede; küresel sağlık turizmi politikaları, endüstri ve ticaret ekseninde uluslararası iş birlikleri, dijital sağlık, yapay zekâ ve inovasyonun diplomasiye etkileri, yatırım, finansman ve PPP/DBFOM/JV sağlık modelleri ile 2025-2030 çok taraflı diplomasi vizyonu gibi kritik konular ele alınacak.

Açılış ve ana etkinlikler

Zirvenin açılışı, 17 Aralık’ta Maltepe’de düzenlenecek Açılış Kokteyl Galası ve Kültürel Diplomasi Gecesi ile yapılacak. Gecede, geleneksel Anadolu kültürünü yansıtan etkinlikler eşliğinde diplomatik ilişkiler ve uluslararası networking’in güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ana Kongre ve Diplomasi Zirvesi ise 18 Aralık’ta Maltepe Üniversitesi Eğitim Köyü’nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında diplomatik temsilciler, siyasi ve yerel yönetim aktörleri ile uluslararası katılımcıların yer aldığı oturumlar, B2B yatırım görüşmeleri, akademik paneller ve kapanış bildirgesi yer alacak.

Zirvenin hedefi

World Bridges platformunun amacı; ülkeler arasında ortak projelerin geliştirilmesi, tecrübe paylaşımının artırılması ve sürdürülebilir uluslararası iş birliği ağlarının güçlendirilmesi yoluyla Türkiye’nin küresel sağlık diplomasisi ve yatırım vizyonuna stratejik katkı sunmaktır.

