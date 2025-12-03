3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Hasan Aykut Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi'ni ziyaret ederek engelli bireylerle buluştu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:32
Ziyarette görüşmeler ve talepler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesini ziyaret ederek engelli bireylerle bir araya geldi.

Ziyarette Aykut, engelli bireyler ve engelli milli sporcularla sohbet ederek taleplerini ve önerilerini dinledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, derneğin yürüttüğü çalışmalar, sosyal destek faaliyetleri ve engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeye yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

Engelli bireyler ve milli sporcular, spor, eğitim ve günlük yaşamda karşılaştıkları konuları doğrudan Aykut'a iletti.

Hasan Aykut ziyareti sırasında şu ifadeleri kullandı: "Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal hayata eşit katılımlarını desteklemek bizim temel sorumluluğumuzdur. Başarılarıyla topluma güç katan engelli bireylerimizin her zaman yanındayız."

Ziyaret, iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

