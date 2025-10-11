Kredi ve Kredi Kartı Borçlarında Yapılandırma: BDDK Kampanyası Sona Erdi

BDDK kampanyası sona erdi; bankaların yapılandırma uygulamaları devam ediyor. 10 Temmuz 2025 kararı, başvuru süresi 10 Ekim 2025'te doldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 10:59
Ekonomik dalgalanmalar, beklenmedik harcamalar veya gelirdeki düşüşler nedeniyle kredi ve kredi kartı borçları ödenemez hale gelebiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dönemsel kampanyaları sona erse de, bankaların borç yapılandırma uygulamaları devam ediyor ve borçların yönetilebilir düzeye çekilmesi için yollar bulunuyor.

Kredi Borcu Yapılandırma Nedir?

Borç yapılandırma, ödemekte güçlük çekilen bir veya birden fazla borcun bankayla anlaşma yapılarak yeni bir ödeme planı altında birleştirilmesidir. Bu işlemle mevcut borç kapatılır, yerine daha uzun vadelere yayılmış ve aylık taksitleri düşürülmüş yeni bir kredi oluşturulur. Amaç; borçlunun bütçesini rahatlatmak, yasal takibe düşmesini önlemek ve ödemelerin düzenli yapılmasını sağlamaktır.

Kimler Kredi ve Kredi Kartı Borç Yapılandırmasından Faydalanabilir?

Bankalar genellikle ödeme kabiliyetini geçici olarak kaybetmiş ancak borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşlara destek verir. Aşağıdaki durumlarda yapılandırma seçenekleri değerlendirilebilir: kredi kartının yalnızca asgari tutarının ödenmesi veya asgari tutarı dahi ödemede zorluk, ihtiyaç-taşıt-konut kredisi taksitlerinde gecikme, birden fazla bankaya olan borçların tek çatı altında toplanması veya daha önce yapılandırma yapılmış olsa bile mevcut planda tekrar ödeme güçlüğü yaşanması. Bu koşullara uyanlar yapılandırma için bankalarıyla iletişime geçmelidir.

Kredi Kartı Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır?

İlk adım tüm borçların (kredi kartı, krediler vb.) eksiksiz bir listesinin çıkarılmasıdır. Aylık toplam ödeme tutarınız ve bütçenize göre ödeyebileceğiniz net tutarı belirleyin. Ardından borcun bulunduğu bankanın şubesine giderek, telefon bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden müşteri temsilcisiyle görüşüp yapılandırma talebinizi iletmeniz gerekmektedir. Banka; mevcut borç, kredi notu ve ödeme geçmişine göre genellikle 48 aya kadar vade ve belirli bir faiz oranı sunar. Koşullar kabul edilirse yapılandırma sözleşmesi imzalanarak işlem tamamlanır.

Faiz Oranları Nasıl Belirlenir?

Yapılandırma faiz oranları sabit değildir. BDDK dönem kampanyalarında örnek olarak %3,11 gibi tavan oranlar belirlenebilir. Genel uygulamada oranlar; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politikaları, bankanın maliyetleri, kredi riski ve talep edilen vade uzunluğuna göre değişir. Genellikle yapılandırma faizleri, mevcut kredi kartı gecikme faizlerinden daha düşüktür.

Kredi Notuna (Findeks) Etkisi

Borç yapılandırması kredi notunu doğrudan düşüren bir eylem olarak görülmez. Aksine, ödenemeyen ve sürekli gecikmeye düşen borçlar kredi notuna daha büyük ve kalıcı zarar verir. Yapılandırma, sorunlu bir kredinin ödenebilir hale getirilmesi şeklinde raporlanır, dolayısıyla yapılandırma çoğu durumda kredi notunu korumaya yardımcı olabilir.

BDDK Kampanyasının Sona Ermesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik uygulaması sona erdi. Bu düzenleme, bireysel müşterilere borçlarını 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sunuyordu. 10 Temmuz 2025 tarihli Kurul kararı ile yürürlüğe giren uygulamanın başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü doldu. Programın sona ermesiyle birlikte bu tarihten sonra bireysel kredi kartı borçları için aynı kapsamda yeniden yapılandırma imkanı kalmamıştır.

Sonuç: BDDK kampanyası sona erse de bankalar kendi yapılandırma uygulamalarını sürdürüyor. Borç yönetimi için vakit kaybetmeden bankanızla görüşmeniz ve bütçenize uygun bir plan talep etmeniz önem taşıyor.

