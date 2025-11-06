BTÜ'den Horizon Europe Destekli SkillXR: Forklift ve Reachtruck Eğitiminde XR Devrimi

BTÜ'nün Horizon Europe destekli SkillXR projesi, forklift ve reachtruck operatör eğitimini Meta Quest 3 ve çokduyulu simülatörle dijitalleştiriyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:34
BTÜ'den Horizon Europe Destekli SkillXR: Forklift ve Reachtruck Eğitiminde XR Devrimi

BTÜ'nin SkillXR Projesi ile Endüstriyel Eğitimde Yeni Dönem

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Horizon Europe programı kapsamında desteklenen yeni çalışmasıyla forklift ve reachtruck operatörlerinin eğitimine yenilik getiriyor. Specific XR Application within MASTER projesi (SkillXR) ile geliştirilen çok modlu endüstriyel eğitim simülatörü, genişletilmiş gerçeklik teknolojileri kullanılarak Türkiye'de ilk kez hayata geçirildi.

Projenin kapsamı ve hedefleri

SkillXR, operatör adaylarına güvenli ve gerçekçi bir eğitim deneyimi sunmayı amaçlıyor. Sistem; gerçek forklift kokpiti, 2DoF hareket platformu, Meta Quest 3 VR gözlüğü, çoklu duyusal geri bildirim (görsel, işitsel, dokunsal) ve eğitmen kontrol paneli ile donatıldı. Eğitim senaryoları; güvenlik kontrolleri, acil durum prosedürleri, yük taşıma ve navigasyon görevleri ile performans analizini kapsıyor.

Ortaklar ve görev dağılımı

Projede yürütücülük görevini Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Altuntaş üstleniyor. Sistem tasarımı ve uygulaması NaraXR firmasından Dr. Zafer Karadayı, saha uygulamaları ise Borçelik Teknik Akademi (BTA)'den Emre Bülbül tarafından yürütülüyor. Bu iş birliği, üniversite ve sanayi uzmanlıklarını bir araya getirerek Avrupa düzeyinde örnek bir model ortaya koyuyor.

Akademik ve kurumsal değerlendirmeler

SkillXR çalışmasının, Avrupa Komisyonu'nun MASTER - Multimodal Interaction for XR-based Robotics Training (EC-11) çağrısına Türkiye'den kabul edilen tek proje olduğunu belirten Doç. Dr. Volkan Altuntaş şunları söyledi: "Projemizi, Horizon Europe çatısı altında yürütüyoruz. Çalışmamız genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojilerinin insan - makine etkileşimi ve mesleki beceri eğitiminde yenilikçi kullanımını hedefliyor".

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar projenin önemini şu sözlerle vurguladı: "Üniversite olarak, araştırma - geliştirme ve üniversite -sanayi iş birliği odaklı projelere her zaman öncelik veriyoruz. SkillXR projesi, yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda mesleki eğitimin dijital dönüşümüne katkı sunan örnek bir girişimdir. Avrupa Birliği tarafından desteklenmesi, üniversitemizin uluslararası Ar-Ge kapasitesinin geldiği noktayı göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu başarıda emeği geçen akademisyenlerimizi ve tüm paydaşlarımızı kutluyorum".

BTA Müdürü Emre Bülbül ise projenin hedeflerini ve etkisini şöyle özetledi: "BTA olarak, mesleki eğitimi teknolojinin imkânlarıyla buluşturmak ve çalışanların gelişimine katkı sağlamak en büyük hedeflerimizden biri. SkillXR projesi de bu vizyonumuzun önemli bir adımı oldu. Genişletilmiş gerçeklik teknolojileriyle geliştirilen bu sistem, sanayi alanındaki eğitimlerin daha güvenli, erişilebilir ve etkili hale gelmesini sağlayacak. Bu iş birliği, sanayide dijital dönüşüme ve nitelikli iş gücünün geleceğine yapılan değerli bir yatırım niteliğinde."

NaraXR firmasından Dr. Zafer Karadayı ise projenin yenilikçi boyutunu şu sözlerle değerlendirdi: "SkillXR, yalnızca bir simülasyon sistemi değil, genişletilmiş gerçeklik teknolojilerinin eğitim alanında nasıl dönüştürücü bir etki oluşturabileceğini gösteren yenilikçi bir örnek. Proje kapsamında geliştirdiğimiz sistem, kullanıcıların gerçek dünya ile sanal ortam arasında kesintisiz bir etkileşim kurmasını sağlıyor. Bu sayede öğrenme süreci daha sezgisel, güvenli ve kalıcı hale geliyor. XR teknolojilerini endüstriyel eğitimle buluşturmak, hem Türkiye’de hem Avrupa’da mesleki eğitim anlayışına yeni bir paradigma kazandıracak."

SkillXR projesi, üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir örneği olarak, mesleki eğitimde dijital dönüşümü hızlandırmayı ve operatör yetiştirme süreçlerinde kalite ile güvenliği artırmayı hedefliyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ) EKİBİ

