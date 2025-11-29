İlham Tohti için "Özgürlük" ve "Nobel Barış Ödülü" Adaylık Çağrısı

İstanbul’daki toplantıda hapse atılan Uygur akademisyen İlham Tohti için özgürlük çağrısı yapıldı, Nobel Barış Ödülü adaylığı önerildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:52
İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen bir toplantıda, Çin yönetimi tarafından hapse atılan Uygur Türkü akademisyen İlham Tohti için özgürlük talep edildi ve kendisinin Nobel Barış Ödülü için aday gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Toplantı ve katılımcılar

Doğu Türkistan savunucusu ve eğitimci İlham Tohti adına yemekli bir etkinlik düzenlendi. Toplantı, İnisiyatif Vakfı, İsa Yusuf Alptekin Vakfı ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı iş birliğiyle Zeytinburnu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte önemli isimler bir araya geldi: İlham Tohti İnisiyatif Hareketi Kurucu Başkanı Enver Can, Osman Batur, Doğu Türkistan milli mücadelesi çalışmalarıyla bilinen Ömer Kul, Kadın Akademisyenler Derneği (TÜRKKAB) temsilcileri, Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği Başkanı Mualla Uydu Yücel ve Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu.

Toplantıda İstiklal Marşı okundu, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İlham Tohti adına hazırlanan bir belgesel gösterildi.

Enver Can: "Nobel adaylığı Çin'e en iyi cevap"

Enver Can, İlham Tohti'yi “Uygur Türklerinin vicdanı” olarak nitelendirerek konuştu. Can, Tohti'nin bir akademisyen olduğunu, 2014 senesinde Çinliler tarafından bölücülükle itham edilerek müebbet hapse çarptırıldığını belirtti. Can, Tohti'nin diyalog ve barış yolunu savunduğunu, Uygur Türklerine tanınmış özerklik haklarının uygulanmasını talep ettiğini vurgulayarak, Türkiye'den akademisyenlerin Tohti'yi Nobel Barış Ödülüne aday göstermesinin Çin'e verilecek en iyi cevap olacağını söyledi.

Ömer Kul: "Onun sesine ses oluyoruz"

Ömer Kul, İlham Tohti'nin özgürlüğü için çağrıda bulundu. Kul, Tohti'nin hayatına, ailesine kavuşması gerektiğini, Çin Komünist Partisi'nin hatadan dönerek Tohti'nin normal hayata dönmesi yönünde adım atmasını umduklarını ifade etti ve "Onun sesine ses olmaya, çıkmayan sesini de duyurmaya gayret ediyoruz" dedi.

Erol Cihangir: "Hürriyet savaşçısı"

Erol Cihangir ise İlham Tohti'yi Çin faşizmi karşısında direnmenin sembolü olarak tanımladı. Cihangir, Tohti'nin sadece bir akademisyen değil aynı zamanda Doğu Türkistan'da ezilen halkların bağımsızlık yolunda hürriyet savaşçısı olduğuna inandığını söyledi. Yayıncı kimliğiyle Tohti'ye ait yayınları desteklemeye devam edeceklerini belirtti ve bunun bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

İlham Tohti'nin durumu

İlham Tohti, 25 Şubat 2014 tarihinde evinden alınmış, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından bölücülük suçlamasıyla tutuklanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Uzun yıllar boyunca Uygurların hakları, Uygurlar ile Çinliler arasındaki birlik ve beraberliğin gelişimine katkı sağlamak için çalışan Tohti, ailesiyle ve çevresiyle uzun süre irtibatı kesilen ödüllü bir akademisyendir. Toplantı katılımcıları Tohti'nin 12 yıldır haksız yere esir tutulduğunu belirterek serbest bırakılması çağrısını yineledi.

