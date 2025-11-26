Trigeminal Nevralji Kabusu İzmir'de Ameliyatla Son Buldu

Kütahya’da yaşayan 57 yaşındaki Eyüp Edin, yaklaşık üç yıl önce yüzünde başlayan şiddetli ağrılar sonucu konulan trigeminal nevralji tanısı sonrası yaşadığı çileye, Medicana International İzmir Hastanesi'nde yapılan cerrahi müdahale ile son verdi. Operasyonu gerçekleştiren isim Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun oldu.

Hastanın öyküsü

Sol kaş üstünde başlayan ağrılar zamanla dayanılmaz boyuta ulaştı. Eyüp Edin, süreci şöyle anlattı: ’Basit bir baş ağrısı değil. Dayanılmaz bir şey… İşlerime ara verdim. Uyku yok, konuşma yok, yemek yok, su yok.’ İlk yıl hafif seyrederken ağrıların belirgin şekilde arttığı, ilaç tedavilerinin ve sinir yakma yöntemlerinin etkili olmadığı belirtildi. Edin, ’Ankara, İstanbul, Eskişehir… Gitmediğim şehir, görünmediğim doktor kalmadı. 2025 yılı benim için kabus gibi geçti’ dedi.

Ameliyat ve hemen alınan sonuç

İlaç ve sinir yakma yöntemlerinden sonuç alamayan hasta, bir tanıdığının yönlendirmesiyle Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’a başvurdu. Edin, ’Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’un yanına geldiğimiz gün beni ameliyata aldı. Ameliyat sonrası ağrılarımdan eser yoktu. Hiç ağrım kalmamıştı’ diye konuştu. Yoğun bakımda kısa süre yatırılan hasta, ameliyat sonrası rahatladığını ve ağrının tamamen kaybolduğunu belirtti.

Uzman yorumu: Tanı, tedavi ve cerrahi yöntem

Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, trigeminal nevraljinin halk arasında ’delirten hastalık’ veya ’intihar hastalığı’ olarak bilindiğini, başlangıçta diş ağrısıyla karışabildiğini ve yüzün alt çene, orta çene ile göz çevresinde 1-2 saniye süren elektrik çarpması benzeri ağrılarla kendini gösterdiğini söyledi. İlk basamak olarak ilaç tedavisi uygulandığını, ilacın kısmi fayda sağlaması halinde cerrahiye gerek kalmadığını; ancak ilaçlardan fayda görülmediğinde alternatif veya cerrahi tedavilere yöneldiklerini belirtti.

Prof. Uçkun, cerrahi müdahalenin esasında beyincikteki trigeminal sinir ile bir damar arasındaki temasın kesilmesine dayandığını, temas edilen noktaya teflon yerleştirilerek ağrının sonlandırıldığını ve bu yöntemin diğer seçeneklere kıyasla en kesin çözümü sunduğunu ifade etti. Ayrıca trigeminal nevralji ameliyatının eskiden sanıldığı kadar riskli bir işlem olmadığı, ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalarda cerrahinin düşünülmesi gerektiği vurgulandı.

