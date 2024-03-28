3 aylık hamile olan genç kadın eşi tarafından öldürüldü

Dehşet verici olay, Kütahya’da meydana geldi. Akrabalarını ziyarete giden çift arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma devam ederken Enes Uşak, 3 aylık hamile olan eşi Esra Uşak’ı, göğsünden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildikten sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Esra Uşak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşini bıçaklayarak ölmesine neden olan Enes Uşak ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.