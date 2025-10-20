3 Çantayla Denizleri Aşan İsveçli Yüzücü Jari Cennet Tammi

SEVİ GÖZAY UĞURLU/ÇİĞDEM ALYANAK - Türkiye'den İsveç'e yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atmaya başlayan 66 yaşındaki İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi, çadırından uyku tulumuna, yiyecekten güneş paneline kadar tüm ihtiyaçlarını sığdırdığı üç su geçirmez çantasıyla Çanakkale'ye ulaştı.

Yolculuğun geçmişi

Tammi, İspanya'nın Las Palmas kenti sahilinde 2016'da günde 3 kilometre yüzmeye başladı. 2021'de Stockholm takımadalarında toplam 328 kilometre yüzdü. 2023'te Stockholm'den Finlandiya'nın Helsinki şehrine 541 kilometre yüzdükten sonra yeni yerler keşfetme düşüncesiyle Türkiye'ye geldi. Geçen yıl İstanbul'dan Stockholm'e yüzerek gitme fikriyle yola çıkan Tammi, zaman zaman yaşadığı aksaklıklara rağmen Çanakkale'ye ulaşmayı başardı.

Ekipman ve günlük yaşam

Çantasında yiyecek olarak balık konservesi, fındık, hurma, bisküvi, mısır, çorbalık erişte bulunduran yüzücü; yemek pişirmek için küçük kamp ocağı, telefon ve GPS cihazını şarj etmek için güneş paneli, yeterli miktarda su ve çeşitli vitaminleri de yanında taşıyor. Tüm eşyalarını, çadırını ve uyku tulumunu üç su geçirmez çantaya sığdıran Tammi, bu düzeni yaşam biçimi haline getirdiğini belirtiyor: "Çadırım benim evim".

Zorluklar, rutin ve hedefler

Tammi, AA muhabirine yüzmeyi ve bu yaşam tarzını çok sevdiğini, her gün yeni bir tecrübe edindiğini söyledi. Çıktığı bu yolculukta dost canlısı birçok kişiyle tanıştığını ve Türklerin misafirperverliğini çok sevdiğini belirtti. İlk planının İstanbul veya Antalya'dan İspanya'ya yola çıkmak olduğunu, sonrasında İstanbul'dan Stockholm'e yüzmeye karar verdiğini aktardı.

Tammi sözlerine şöyle devam etti: "Yaşadığım yerde her gün 3 kilometre yüzüyordum. Bunu 5-6 kilometreye çıkarmak büyük bir fark değil benim için. Aynı sahilde, aynı denizde yüzmek sıkıcı. Her gün başka yenilikler görüyorsun bu yolu katederken. Ben 66 yaşındayım. Stockholm'e vardığımda 77 yaşımda olacağım. Bu çok uzun bir yolculuk."

Rota üzerindeki zorluklara da değinen Tammi, Marmara'da yüzmenin rüzgar ve büyük dalgalar nedeniyle düşündüğü kadar kolay olmadığını, Türkiye'den Yunanistan'a geçişte büyük riskler bulunduğunu ve hava şartlarının iyi olduğu bir günü seçmeyi tercih ettiğini ifade etti. Hedefi olarak İsveç'e 2036'da ulaşmayı belirtiyor: "Buradan Stockholm'e 18 bin kilometre mesafe var. Bir yılda 1500 kilometre yüzüyorum. Buradan Stockholm'e yüzmem 2036'yı bulur."

Çantalarını düzenlemenin her gün yaklaşık 1,5 saatini aldığını söyleyen Tammi, çantaların yerlerinin doğru olmasının önemine vurgu yaptı ve hazırlık sürecinin denizden çıktıktan sonra toplamda 2,5 saatini bulduğunu belirtti: "6 bin günü 2,5 saatle çarparsan bir sürü yıl ediyor. Bu çantalarla uğraşmak yüzmemden daha fazla zaman alıyor."

Çanakkale'de kendisini güvende hissettiğini söyleyen Tammi, burada büyük kahramanlık hikayelerinin olduğunu ve Türk arkadaşı Ayhan Kutlu'dan öğrendiği şekilde "Çanakkale'yi kimse geçemez" sözünü andı. Türkiye'de tamamlaması gereken 80 kilometre daha olduğunu ekledi.

