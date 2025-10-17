Edirne Meriç'te çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu: Mustafa Başkut (76)

Edirne Meriç'te çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu
Olacak köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Başkut hayatını kaybetti
Edirne'nin Meriç ilçesinde, Olacak köyünde yaşayan Mustafa Başkut (76)'tan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bildirinin ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Başkut'u çeltik kurutma makinesinin içinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Başkut'un öldüğü belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Başkut'un cesedi, Meriç Devlet Hastanesi morgu'na götürüldü.
Edirne'nin Meriç bir kişi çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu.