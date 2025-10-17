Edirne Meriç'te çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu: Mustafa Başkut (76)

Edirne'nin Meriç ilçesi Olacak köyünde yaşayan Mustafa Başkut (76), çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu; jandarma ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 23:34
Olacak köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Başkut hayatını kaybetti

Edirne'nin Meriç ilçesinde, Olacak köyünde yaşayan Mustafa Başkut (76)'tan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bildirinin ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Başkut'u çeltik kurutma makinesinin içinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Başkut'un öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Başkut'un cesedi, Meriç Devlet Hastanesi morgu'na götürüldü.

