Ayvacık’ta 66 Kaçak Yapı Yıkıldı: Çanakkale İl Özel İdaresi Kararlı

Ayvacık’ta 66 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmaya karşı kararlı

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ayvacık ilçesinde Kasım ayında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 66 kaçak yapı tespit edilip yıkımı yapıldı.

Yapılan tespitler ve devam eden müdahaleler, bölgedeki ruhsatsız yapılaşma ile mücadele kapsamındaki planlı çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirildi. Kasım ayı boyunca yürütülen operasyonlarda tespit edilen yapıların yıkım işlemleri tamamlandı.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşma ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, mevzuat çerçevesinde denetim ve yıkım süreçlerinin süreklilik arz edeceği belirtildi.

Yetkililer, benzer ihlallerin önüne geçmek için sahada denetimlerin ve tespit çalışmalarının sürdürüleceğini duyurdu.

