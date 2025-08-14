DOLAR
Hatay Yayladağı'nda Orman Yangını — Müdahale Sürüyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:55
Hatay Yayladağı'nda Orman Yangını — Müdahale Sürüyor

Hatay Yayladağı'nda Orman Yangını

Ekipler bölgeye sevk edildi, söndürme çalışmaları devam ediyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor.

Dağdüzü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

