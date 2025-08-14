Hatay Yayladağı'nda Orman Yangını — Müdahale Sürüyor

Hatay Yayladağı'nda Orman Yangını

Ekipler bölgeye sevk edildi, söndürme çalışmaları devam ediyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor.

Dağdüzü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

