3 ilde yaşayan yaşlılara müjde! Başvuran engelli ve yaşlılar yararlanacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım programlarına dair son gelişmeleri aktardı. Bakan Göktaş, geçen sene başlatılan ve üç şehri kapsayan Evde Bakım Destek Programı'nın toplamda 3.407 bireye hizmet verdiğini belirtti. Ayrıca, engelli ve yaşlı bireylerin toplum içerisinde bağımsız yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla kişiye özel hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerinin altını çizdi.

Evde bakım desteği, sosyal yardımlar ve gündüz bakım hizmetleri, kurumsal bakımın bir alternatifi olarak sunulmaktadır. Göktaş'ın belirttiğine göre, bu hizmetlerden yararlananların sayısı 3 bin 407 kişiye ulaşmıştır.

"Evlerinde bakılan tam bağımlı engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması ve ailelerinin desteklenerek güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl Adana, Ankara ve İzmir'de başlattığımız Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması kapsamında toplam 3 bin 407 vatandaşımıza hizmet verdik. Kurumsal bakıma olan ihtiyacı azaltmak ve toplum temelli bakım hizmetlerini geliştirmek üzere yürüttüğümüz uygulamadan Evde Bakım Yardımı faydalanıcısı aileler yararlanıyor."





EVDE BAKIM ÖDEMELERİ ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞACAK

Göktaş, projede görev alan bakım personeli, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlardan oluşan ekibin, bakanlık yetkilileri ve üniversite hocaları tarafından özel eğitim aldıklarını söyledi. Ayrıca, ev ziyaretleri sırasında ailelerin ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti. Üç pilot şehirde Evde Bakım Yardımı programından yararlanan ailelere yönelik olarak gerçekleştirilen ilk etapta, toplamda 1100 evde anket çalışması yürüttüklerini söyleyen Göktaş şu ifadeleri kullandı:



"Hizmete ihtiyacı bulunan yaklaşık 600 engelli bireye bakım planı oluşturarak, ailelerin eğitim ve psikososyal destek ihtiyacını tespit ettik. Belirlediğimiz haneler proje kapsamında her bir ilde istihdam edilen farklı branşlardan oluşan ekipler tarafından ziyaret edilerek hemşireler gözetiminde engelli bireylerin bakım personeli tarafından kişisel öz bakımları yapıldı. Bakım veren aile yakınlarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetleri ise hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından sağlandı."

Bakan Göktaş, sunulan hizmetlerin, evlerinde veya aileleriyle birlikte yaşayan engelli bireylerin hayat standartlarını yükseltmeye önemli katkılar sağladığını belirtti. Ailelere yönelik olarak sağlanan bilgilendirme, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin detaylarını açıkladı ve bu hizmetlerin önemini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Onların sorunlarla baş etmeleri, tükenmişlik duygularının azaltılması, bakımını üstlendiği engellinin bakım, rehabilitasyon ve eğitimleriyle ilgili nasıl bir yol izleyecekleri konularında doğru adımlar atmasını sağlıyoruz. Evde Bakıma Destek Uygulaması kapsamında hizmet sunduğumuz bireyler ve ailelerinden aldığımız olumlu dönüşler neticesinde bu hizmet modelini ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Böylece Evde Bakım Yardımı ödemesi ile desteklediğimiz ailelerin sosyal açıdan da desteklenmesi ve güçlendirilmesi ile güçlü aile güçlü toplum olma yolundaki politikamıza katkı sunmuş olacağız."