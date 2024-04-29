Çuvalla para kazanmanın formülünü verdi! Ünlü ekonomistten parası olana kritik uyarı!

Altın fiyatlarındaki son dalgalanmaların ardından, geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşan altın, yeni haftada ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında düşüş eğilimi göstermeye başladı.

Hatice Kolçak, “Gümüş altına göre çok daha hızlı bir ivme yakalayabilir.”

Gram altın fiyatındaki yükselişe dikkat çeken Hatice Kolçak, ons altının büyüme oranının ciddi şekilde arttığını ve bu artışın düşüşlerle dengelenebileceğini belirtti. Yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulunan Kolçak, altının hızlı yükselişine karşın gümüşün daha hızlı bir ivme kazanabileceğini ifade etti. "Gümüş, altına nazaran daha hızlı bir ivme yakalayabilir çünkü altın çok hızlı bir yükseliş sergiledi. Gümüş biraz geride kaldı, bu nedenle gümüşün altını yakalaması için hızlanması gerekiyor," dedi.





Gümüş ve altındaki son durumu değerlendiren Kolçak, gram altının 2.451 TL'den işlem gördüğünü, gram gümüşün ise 28,95 TL'den alıcı bulduğunu belirtti. Çeyrek altının alış fiyatının 4.072 TL, satış fiyatının ise 4.142 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Altın Yükselmeye Devam Edecek

Kolçak, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin güçlü geldiğini ve ücretlerdeki belirgin artışın, altın piyasasındaki talebi azaltmadığını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. İşsizlik oranının %3,8 ile düşük seyrettiğini belirtirken, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini ifade etti.

Hatice Kolçak, kurda biraz destek sağlanması durumunda gram altının "uçuşa" geçebileceğini söyleyerek, "Kurdan bir tık destek gelse gram altın uçuşa geçecek" ifadesini kullandı. Bu değerlendirmeler, altın ve gümüş yatırımı yapanlar için önemli ipuçları içeriyor