3 Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de Onaylandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 3 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:48
Türkiye'nin imzaladığı 3 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

1. Asya Kalkınma Bankası Mektubu

6 Mayıs 2025'te imzalanan "Asya Kalkınma Bankasının Kamu Garantisi Olmayan Faaliyetlerine İlişkin Mektup"un onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

2. UNICEF Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma

30 Mart 2023'te ABD'nin New York kentinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında İstanbul'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma" da onaylandı.

3. UNICEF Ev Sahibi Ülke Anlaşması

14 Eylül 2022'de New York'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın onaylanması da gazetede yayımlandı.

