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3. Şuşa Global Media Forumu Sonuçlandı

Karabağ'da düzenlenen 3. Şuşa Global Media Forumu, medya okuryazarlığına odaklanan panellerle sona erdi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 15:31
3. Şuşa Global Media Forumu Sonuçlandı

3. Şuşa Global Media Forumu Tamamlandı

Karabağ'ın simge şehirlerinden Şuşa'da düzenlenen "Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı 3. Global Medya Forumu, medya okuryazarlığına odaklanan panellerle sona erdi.

Etkinliğin Son Günü

Etkinliğin son gününde iki önemli panel gerçekleştirildi. Bunlar, "Bilgi Güvenliğinin Garantisi Olarak Medya Okuryazarlığı" ve "Sosyal Medya Evrimi Kamu Güvenini Nasıl Etkiliyor: Medya Okuryazarlığını Benimsemek" başlıkları altında toplandı.

Bu panellerde, dijital çağda bireylerin doğru bilgiye ulaşabilmesi için medya okuryazarlığının önemi sıklıkla vurgulandı. Konuşmacılar, yapay zekanın bilgi üretimindeki rolünün yanlış bilgi ve manipülasyon risklerini artırdığına dikkat çekti. Medya tüketicilerinin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Sosyal Medya ve Kamu Güveni

Panellerde, sosyal medya platformlarının haber alma alışkanlıklarını nasıl dönüştürdüğü ve bu dönüşümün kamu güveni üzerindeki etkileri tartışıldı. Katılımcılar, dezenformasyonla mücadelede sosyal medya okuryazarlığının artırılmasının ne kadar kritik olduğuna işaret etti.

Global Katılım ve İşbirliği

Etkinliğe 52 ülkeden yaklaşık 140 katılımcı katıldı. Medya ve iletişim alanında küresel işbirliğinin önemi ön planda tutuldu. Forum boyunca yapay zeka çağında bilgi güvenliği, dijital dönüşüm, yeni medya araçlarının toplumsal etkileri ve dayanıklı medya ekosistemlerinin inşası gibi konular ele alındı.

Şuşa'daki İmar Çalışmaları

Forum kapsamında konuklar, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Ağdam, Hankendi ve Laçın şehirlerinde Azerbaycan tarafından yürütülen imar ve ihya çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldu. Katılımcılar, işgal yıllarında Ermenistan tarafından bu şehirlerdeki dini ve kültürel mirasa verilen zararları da inceleme imkanı elde etti.

Karabağ'ın simge şehirlerinden Şuşa'da düzenlenen "Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve...

Karabağ'ın simge şehirlerinden Şuşa'da düzenlenen "Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı 3. Global Medya Forumu, medya okuryazarlığına odaklanan panellerle sona erdi.

Karabağ'ın simge şehirlerinden Şuşa'da düzenlenen "Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve...

Karabağ'ın simge şehirlerinden Şuşa'da düzenlenen "Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı 3. Global Medya Forumu, medya okuryazarlığına odaklanan panellerle sona erdi.

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