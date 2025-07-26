3. Trakya Uçurtma Festivali Tekirdağ'da Coşkuyla Başladı

Tekirdağ'da Uçurtma Heyecanı

Tekirdağ, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Trakya Uçurtma Festivali" ile coşkulu bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından organize edilen festivalde, çocuklar özel atölyelerde uçurtma sanatçılarıyla birlikte uçurtma hazırladı.

Uçurtmalar Hoşköy Sahilinde Uçtu

Hazırlanan uçurtmalar, Hoşköy sahilinde çocuklar tarafından gökyüzüyle buluştu. Festivalde Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin gibi ülkelerden gelen uçurtma sanatçıları da yer aldı ve yaptıkları uçurtmaları uçurarak etkinliğe renk kattı.

Yetkililerden Teşekkür ve Vurgular

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hoşköy'ün önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, çocukların yaratıcılığının ve mutluluğunun bu gibi etkinliklerle pekişeceğini ifade etti. Ayrıca, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ise, festivaldeki güzel uçurtmaların gökyüzüyle buluşturulduğunu belirterek, çocukların mutlu anılarına ortak olduklarını dile getirdi: "Bugün sadece neşeli bir gün geçirmeyeceğiz; çocuklarımızın zihinlerinde sağlıklı bireyler olabilmeleri için önemli bir anı bırakacağız." dedi.

Uçurtma Ustaları Etkinlikte Buluştu

Festivalde yer alan uçurtma ustası Zahit Mungan, çocuklarla birlikte olmanın ve uluslararası sanatçılarla etkileşimde bulunmanın keyfini çıkardığını vurguladı.

Etkinlik, yarın düzenlenecek olan etkinliklerin ardından sona erecek.

Tekirdağ'da, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" başladı. Çocuklar ve uçurtma sanatçıları, yaptıkları uçurtmaları Hoşköy sahilinde gökyüzüyle buluşturdu.

Tekirdağ'da, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" başladı. Çocuklar ve uçurtma sanatçıları, yaptıkları uçurtmaları Hoşköy sahilinde gökyüzüyle buluşturdu.