DOLAR
40,53 0%
EURO
47,61 0%
ALTIN
4.352,92 0%
BITCOIN
4.785.239,23 -0,11%

3. Trakya Uçurtma Festivali Tekirdağ'da Coşkuyla Başladı

Tekirdağ, 3. Trakya Uçurtma Festivali ile renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar ve sanatçılar gökyüzünü doldurdu.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 17:19
3. Trakya Uçurtma Festivali Tekirdağ'da Coşkuyla Başladı

Tekirdağ'da Uçurtma Heyecanı

Tekirdağ, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Trakya Uçurtma Festivali" ile coşkulu bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından organize edilen festivalde, çocuklar özel atölyelerde uçurtma sanatçılarıyla birlikte uçurtma hazırladı.

Uçurtmalar Hoşköy Sahilinde Uçtu

Hazırlanan uçurtmalar, Hoşköy sahilinde çocuklar tarafından gökyüzüyle buluştu. Festivalde Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin gibi ülkelerden gelen uçurtma sanatçıları da yer aldı ve yaptıkları uçurtmaları uçurarak etkinliğe renk kattı.

Yetkililerden Teşekkür ve Vurgular

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hoşköy'ün önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, çocukların yaratıcılığının ve mutluluğunun bu gibi etkinliklerle pekişeceğini ifade etti. Ayrıca, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ise, festivaldeki güzel uçurtmaların gökyüzüyle buluşturulduğunu belirterek, çocukların mutlu anılarına ortak olduklarını dile getirdi: "Bugün sadece neşeli bir gün geçirmeyeceğiz; çocuklarımızın zihinlerinde sağlıklı bireyler olabilmeleri için önemli bir anı bırakacağız." dedi.

Uçurtma Ustaları Etkinlikte Buluştu

Festivalde yer alan uçurtma ustası Zahit Mungan, çocuklarla birlikte olmanın ve uluslararası sanatçılarla etkileşimde bulunmanın keyfini çıkardığını vurguladı.

Etkinlik, yarın düzenlenecek olan etkinliklerin ardından sona erecek.

Tekirdağ'da, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları...

Tekirdağ'da, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" başladı. Çocuklar ve uçurtma sanatçıları, yaptıkları uçurtmaları Hoşköy sahilinde gökyüzüyle buluşturdu.

Tekirdağ'da, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları...

Tekirdağ'da, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" başladı. Çocuklar ve uçurtma sanatçıları, yaptıkları uçurtmaları Hoşköy sahilinde gökyüzüyle buluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
2
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor
6
Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim