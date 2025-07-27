DOLAR
40,52 0,03%
EURO
47,62 0,12%
ALTIN
4.339,75 0,23%
BITCOIN
4.842.755,29 -0,56%

3. Trakya Uçurtma Festivali Tekirdağ'da Gerçekleşti

Tekirdağ'da düzenlenen 3. Trakya Uçurtma Festivali, yerli ve yabancı uçurtma sanatçıları ile coşkulu bir şekilde sona erdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 19:24
3. Trakya Uçurtma Festivali Tekirdağ'da Gerçekleşti

3. Trakya Uçurtma Festivali Tekirdağ'da Sona Erdi

Tekirdağ'da büyük bir heyecanla beklenen 3. Trakya Uçurtma Festivali başarıyla tamamlandı. Yaratıcı Çocuklar Derneği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen bu etkinlik, çocuklara uçurtma yapma fırsatı sundu.

Uçurtmalar Gökyüzüyle Buluştu

Festival süresince, çocuklar uçurtma sanatçılarıyla birlikte atölyelerde uçurtma hazırlama eğitimi aldı. Yaptıkları renkli uçurtmalarla Hoşköy sahilinde gökyüzüne yükselerek keyifli anlar yaşadılar.

Yerli ve Yabancı Katılımcılar

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, festivale Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin gibi ülkelerden uçurtma sanatçılarının katıldığını belirtti. Karaküçük, Tekirdağ'ın farklı etkinliklere ev sahipliği yapan özel bir şehir olduğunu vurguladı.

Festival boyunca Türkiye'den ve yurtdışından katılan uçurtma sanatçıları, deneyimlerini paylaşarak katılımcılara unutulmaz bir sosyal deneyim sundu.

Tekirdağ'da, Hoşköy sahilinde düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" sona erdi. Festivale...

Tekirdağ'da, Hoşköy sahilinde düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" sona erdi. Festivale Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin'den uçurtma sanatçıları katıldı.

Tekirdağ'da, Hoşköy sahilinde düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" sona erdi. Festivale...

Tekirdağ'da, Hoşköy sahilinde düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" sona erdi. Festivale Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin'den uçurtma sanatçıları katıldı.

İLGİLİ HABERLER

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
2
İzmir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
3
Yozgat'ta 17 Yıl Sonra Oğul İtirafı: Babasını Öldürdü
4
Maltepe'de Kamyonet Kazası: 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Yapıldı
6
Şanlıurfa'da PKK-KCK Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında
7
Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim