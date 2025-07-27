3. Trakya Uçurtma Festivali Tekirdağ'da Gerçekleşti

3. Trakya Uçurtma Festivali Tekirdağ'da Sona Erdi

Tekirdağ'da büyük bir heyecanla beklenen 3. Trakya Uçurtma Festivali başarıyla tamamlandı. Yaratıcı Çocuklar Derneği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen bu etkinlik, çocuklara uçurtma yapma fırsatı sundu.

Uçurtmalar Gökyüzüyle Buluştu

Festival süresince, çocuklar uçurtma sanatçılarıyla birlikte atölyelerde uçurtma hazırlama eğitimi aldı. Yaptıkları renkli uçurtmalarla Hoşköy sahilinde gökyüzüne yükselerek keyifli anlar yaşadılar.

Yerli ve Yabancı Katılımcılar

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, festivale Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin gibi ülkelerden uçurtma sanatçılarının katıldığını belirtti. Karaküçük, Tekirdağ'ın farklı etkinliklere ev sahipliği yapan özel bir şehir olduğunu vurguladı.

Festival boyunca Türkiye'den ve yurtdışından katılan uçurtma sanatçıları, deneyimlerini paylaşarak katılımcılara unutulmaz bir sosyal deneyim sundu.

Tekirdağ'da, Hoşköy sahilinde düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" sona erdi. Festivale Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin'den uçurtma sanatçıları katıldı.

Tekirdağ'da, Hoşköy sahilinde düzenlenen "3. Trakya Uçurtma Festivali" sona erdi. Festivale Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin'den uçurtma sanatçıları katıldı.