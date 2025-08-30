30 Ağustos 2025: Zafer Bayramı'nda Anıtkabir ve Ulusal Törenler

GÜNDEM / 30 Ağustos 2025

Siyaset ve Resmi Törenler

1- Cumhurbaşkanı ve resmi program

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinde bulunacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Günün devamında Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak; akşam ise Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek. (Ankara/11.00/12.30/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı ve siyasetçiler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Anıtkabir törenleri ile Kara Harp Okulu'ndaki törene iştirak edecek ve 30 Ağustos özel konserini dinleyecek. (Ankara/11.00/12.30/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ülke genelinde kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki resmi törene katılacak ve partisinin gençlik kollarının "Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü"ne iştirak edecek. (Ankara/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir'deki törene katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların etkileri ve yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle oluşan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- TEKNOFEST Mavi Vatan

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam edecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Bakanın programı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos kutlamaları kapsamında Dumlupınar Şehitliği ve Zafer Anıtı'ndaki törenlere katılacak. (Kütahya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Basketbol Takımı

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşılaşacak. (Riga/21.15) (Fotoğraflı)

3- Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası Kocaelispor-Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa-Gaziantep FK, Galatasaray-Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla devam edecek. (Kocaeli/19.00/İstanbul/19.00/21.30/Antalya/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor, Sakaryaspor-Boluspor, Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK ve Atakaş Hatayspor-İstanbulspor maçları oynanacak. (İstanbul/Sakarya/19.00/Manisa/Mersin/21.30) (Fotoğraflı)

5- Nesine 2. Lig

Nesine 2. Lig'in ikinci haftasında Kırmızı Grup müsabakaları sürerken, Beyaz Grup maçları başlayacak.

6- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig

Lig, DEPSAŞ Enerji-Güneysuspor, İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor, Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla başlayacak. (Ankara/İstanbul/14.00/Giresun/15.00/Muğla/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Kupa

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçlarında Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşmaları yapılacak. (Ankara/16.00/18.00) (Fotoğraflı)

8- UEFA Avrupa Ligi

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma maçında Helsinki ile karşılaşacak. (Helsinki/13.00)

***

