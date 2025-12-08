Edremit'te Yeni Yol Bir Buçuk Ayda Çöktü: Sanayi Yolunda Çukurlar

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde, eski hayvan pazarı olarak bilinen sanayi yolunda yapılan yol genişletme çalışmasının ardından dökülen mıcır zemin kısa sürede bozuldu.

Yaklaşık bir buçuk ay önce yenilenen yol, etkili yağışların ardından tamamen dağıldı ve güzergâh üzerinde büyük çukurlar oluştu.

Ulaşım ve Araç Hasarları

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sanayi yolunda ortaya çıkan çukurlar, sürücüler için ciddi risk oluşturuyor. Bölgede ulaşım güçleşirken birçok sürücü, araçlarının özellikle alt takımında hasar meydana geldiğini bildiriyor.

Vatandaş Talepleri ve Belediye Beklentisi

Yaşanan mağduriyetin giderilmesini isteyen bölge sakinleri, Edremit Belediyesi'ne çağrıda bulunarak yolun acil ve kalıcı çözüm ile onarılmasını talep etti. Belediye ekiplerinin bölgeyle ilgili çalışma başlatması bekleniyor.

