30 Ağustos 2025: Zafer Bayramı Törenleri ve Günün Gündemi

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Resmi Törenler

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir Törenleri, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne iştirak edecek. (Ankara/10.45/16.30/18.30)

2- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak, CHP Gençlik Kolları'nın "Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü"ne iştirak edecek. (Ankara/11.00/15.00)

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak. (Ankara/11.00)

Dünya Diplomasi

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

1- Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle sürecek. (İstanbul/10.00)

Spor

1- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Dumlupınar Şehitliği ve Zafer Anıtı'nda düzenlenecek törenlere katılacak. (Kütahya/14.00)

2- A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. (Riga/21.15)

3- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasına, Kocaelispor-Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa-Gaziantep FK, Galatasaray-Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla devam edilecek. (Kocaeli/19.00/İstanbul/19.00/21.30/Antalya/21.30)

4- Trendyol 1. Lig'in 4. haftasına, Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor, Sakaryaspor-Boluspor, Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK ve Atakaş Hatayspor-İstanbulspor müsabakalarıyla devam edilecek. (İstanbul/Sakarya/19.00/Manisa/Mersin/21.30)

5- Nesine 2. Lig'in ikinci haftasında, Kırmızı Grup müsabakaları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak.

6- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftası, DEPSAŞ Enerji-Güneysuspor, İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor, Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak. (Ankara/İstanbul/14.00/Giresun/15.00/Muğla/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak. Yarı finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor müsabakaları yapılacak. (Ankara/16.00/18.00)

8- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma maçında Helsinki ile karşılaşacak. (Helsinki/13.00)

***

