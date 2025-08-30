30 Ağustos Zafer Bayramı 103. Yıl: Gaziantep ve Çevre İllerde Coşkulu Törenler

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı Gaziantep ve çevre illerde kutlandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programlarda çelenk sunumları, şiirler, mehter ve halk oyunları ile protokolün katılımı dikkat çekti.

Gaziantep

Gaziantep Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur Atatürk Anıtına çelenk sundu. İstasyon Meydanı'ndaki programda aynı isimler halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının paylaşılmasının ardından şiirler ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Program, geçit töreniyle sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter takımı ve halk oyunu ekibi gösteri yaptı. Program, geçit töreni ile tamamlandı. Törene ayrıca İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Mükerrem Ünlüer ile protokol üyeleri Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret edip mezarlara karanfil bıraktı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kutlamalarda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel vatandaşların bayramını kutladı. Tören, konuşmalar, Jandarma Komando Birliği ve halk oyunları gösterileri ile geçit töreniyle sona erdi.

Malatya

İnönü Caddesi Sümer Park önünde düzenlenen törende Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, üstü açık arabayla alandakilerin bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 2. Ordu Komutanlığında görevli Yarbay Deniz Esat Martı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirleri, halk oyunları gösterileri ve 30 Ağustos atletizm yarışmasında dereceye girenlere ödül takdimi programın diğer ayrıntılarıydı. Program, geçit töreniyle sona erdi. Törene AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök de katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Osman Varol ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk bölüm sona erdi; etkinlikler Valilik Konferans Salonu'ndaki kutlama programıyla devam etti.

Kilis

Kilis'te Asri Mezarlık'taki şehitlik programında İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, konuşmalar, şiirler, halk oyunları ve mehteran gösterileriyle program geçit töreniyle tamamlandı. Törene Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Genel olarak bölgedeki törenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümünün önemini vurgulayan konuşmalar, kültürel gösteriler ve coşkulu geçitlerle son buldu.