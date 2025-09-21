İsrail ordusu Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda Nablus, Tulkerim, El Halil ve Beytüllahim'de toplam 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:57
İsrail ordusu Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da kent ve kasabalara düzenlediği baskınlarda 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

Baskınların ayrıntıları

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde çok sayıda kasabaya baskın düzenledi. Bu baskında 5 Filistinli gözaltına alındı.

Tulkerim kentine giren askerler, kentin kuzeyindeki Alar ve Sayda kasabalarında da 7 Filistinliyi alıkoydu.

İsrail askerleri ayrıca El Halil ve Beytüllahim kentlerinde bazı beldelere baskın düzenledi. El Halil'de evlerine baskın yapılan 4, Beytüllahim'de ise 7 kişi gözaltına alındı.

Yerleşimci saldırısı ve bölgedeki gerilim

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Deyr Cerir beldesinde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler bir aileye saldırdı. Haberde, bir fanatik Yahudi grup tarafından Filistinli yaşlı bir adam ve çocuklarının şiddetli şekilde darp edildiği ve bölgede bulunan bir aracın camlarının kırıldığı aktarıldı.

Geçen hafta aynı bölgede, Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Genel tablo

Haberde ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekildi.

