Eskişehir'de Yurt Etkinlikleri: Öğrenciler 'Pusula Projesi' ve Masa Tenisi ile Sosyalleşiyor

KYGM yurtlarında sosyal etkinlikler öğrencilere bir araya gelme fırsatı sunuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM)'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle bir araya gelerek sosyalleşme imkanı buluyor.

Doğan Aslan Bey Yurdu'nda kalan son sınıf öğrencileri ile okula yeni başlayan öğrenciler, 'Pusula Projesi' kapsamında buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetlerde öğrenciler bilgi alışverişinde bulundu ve birbirlerinin deneyimlerini paylaşarak olumlu bir etkileşim sağladı.

Gündüzalp Yurdu'nda ise keyifli bir Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de rekabet dolu anlar yaşadı.

Yurtlardaki bu tür etkinliklerin, öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve sosyal bağları geliştirdiği belirtiliyor.

ESKİŞEHİR'DE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE (KYGM) BAĞLI YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLER, DÜZENLENEN ETKİNLİKLER SAYESİNDE SOSYALLEŞME İMKANI BULUYOR.