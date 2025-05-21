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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, İngiltere'de Türk Öğretmenlerle Buluştu

Bakan Yardımcısı Macit, İngiltere'deki Türk öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim modelinin uluslararası başarı hikayesine dönüştüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:56
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, İngiltere'de Türk Öğretmenlerle Buluştu

Bakan Yardımcısı Macit, İngiltere'de Türk Öğretmenlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, İngiltere'nin Londra kentinde görevlendirilen Türk öğretmen ve okutmanlarla bir araya geldi. Macit, toplantıda Türkiye'nin eğitim modelinin artık sadece kendi vatandaşlarına değil, yurt dışında yaşayan soydaşlara da hizmet ettiğini dile getirdi.

Eğitim Modeli İhracı

Macit, eğitim modelinin, Türkiye için sadece kendi sınırlarıyla sınırlı olmadığını, diğer ülkelere de ihraç edilebilen bir başarı hikayesi haline geldiğini ifade etti. Bu bağlamda, eğitim politikalarını geliştirmek amacıyla hem öğretmenlerden hem de öğrencilerden geri bildirim aldıklarını belirtti.

İngiltere'deki toplantıya, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ve Londra Eğitim Müşaviri Vekili Duygu Altıntaş da katıldı. Macit, ayrıca BAOKK (Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu) kapsamında görev yapan 43 öğretmen ve 3 okutmanın, burada öncü rol üstlendiğini vurguladı.

Öğretmenlerin Önemi

Macit, toplantıda şunları kaydetti: "Türk öğretmenler, burada yalnızca Türkçe öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda kültürü yaşatmak için de çaba gösteriyorlar. Ailelerle ve velilerle iletişim kurarak, ülkemizle olan bağı güçlü tutmaya çalışıyorlar. Bizler de onların görüşlerini alarak eğitim politikalarımızı dinamik bir süreç içerisinde güncel tutmaya gayret ediyoruz."

Macit, eğitim politikalarının yenilendiğini ve öğretmenlerin görüşlerinin bu süreçteki temel motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, her ay düzenli olarak 'öğretmenler odası' buluşmaları yapıldığına dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, İngiltere'de Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE)...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, İngiltere'de Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasında Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BAOKK) kapsamında görevlendirilen okutman ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, İngiltere'de Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE)...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, İngiltere'de Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasında Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BAOKK) kapsamında görevlendirilen okutman ve öğretmenlerle bir araya geldi.

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