Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam Özel Öğrencileri Makamında Ağırladı

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Atatürk İlkokulu özel eğitim öğrencilerini makamında ağırladı ve hediyelerini kabul etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:31
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı buluşma

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini makamında kabul etti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Okul Müdürü Pelin Solak ile özel eğitim öğretmenleri Nihat Koçer, Şeyma Koç, Muhammet Baş ve Dudu Ogan da hazır bulundu.

Öğrenciler, kendi el emekleriyle hazırladıkları kil hamurundan tabak ve tespihleri Kaymakam Erkan Atam’a takdim etti. Atam, özel öğrencilerle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti, nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve hediyelerini kabul etti.

Kaymakam Atam, öğrencileri makam koltuğuna oturtarak hatıra fotoğrafı çektirdi ve onlarla yakın ilgi gösterdi.

