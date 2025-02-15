İstanbul'da Keşfedilen Yeni Bakteri Uçak Yakıtında Çevre Dostu Çözümler Sunuyor

İstanbul Üniversitesi bilim insanları, uçak yakıtında keşfettikleri yeni bakteri ile çevre kirliliğine karşı önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:46
İstanbul'da Keşfedilen Yeni Bakteri Uçak Yakıtında Çevre Dostu Çözümler Sunuyor

İstanbul Üniversitesinden Çığır Açan Keşif

İstanbul Üniversitesindeki bilim insanları, uçak yakıtlarında yapılan araştırmalar sonucunda "Facivitalis İstanbulensis" adlı yeni bir bakteri türü keşfetti. Bu buluş, çevre kirliliği ile mücadele ve sürdürülebilir enerji üretimi alanlarında büyük umutlar vadediyor.

Uygulama Alanları ve Potansiyeli

İÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Sungur, "Bu bakterinin kendine has özel genleri var ve biyoteknolojik çalışmaların geliştirilmesi için potansiyel yeni bir mikroorganizmadır. Çevre kirliliğinin giderilmesi alanında oldukça önemli bir rol oynayacaktır" diye belirtti.

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