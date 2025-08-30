30 Ağustos Zafer Bayramı: Kayseri ve Niğde'de 103. Yıl Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı Kayseri ve Niğde'de Kutlandı

Kayseri ve Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenen tören ve etkinliklerle 103. yıl coşkuyla anıldı.

Kayseri

Kayseri Valiliğince düzenlenen resepsiyon, Tarihi Kayseri Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek ev sahipliği yaptı ve davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda konuşan Vali Gökmen Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Çiçek, vatanın işgal edildiği yıllarda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin yek vücut olarak karanlıkları yırttığını hatırlattı ve Tarihi Kayseri Lisesi'nin o dönemde mezun veremediğine değindi.

Vali Çiçek, ayrıca Türk milletinin tarih boyunca yönettiği coğrafyalarda dil, din ve ırka karışmadığını ve Türk milletinin tarih boyunca merhamet medeniyeti olduğunu vurguladı.

Programda halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu; etkinlik pasta kesiminin ardından sona erdi.

Resepsiyona AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, kurum müdürleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Niğde

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi. Vatandaşlar Derbent Kavşağında bir araya gelerek ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından Niğde Belediyesi tarafından müzik dinletisi sunuldu. Törene Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tarihi Kayseri Lisesi bahçesinde resepsiyon verildi.