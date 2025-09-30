30 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan'ın MGK'sı, Diplomasi, Ekonomi ve Spor Öne Çıkıyor

GÜNDEM / 30 Eylül 2025

YÜRÜTME

Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından kabul edilecek; ayrıca Maarif Vakfı İlköğretim Okulu ve Lisesi'nin yeni binasının açılış törenine katılacak. (Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA, YÜRÜTME, SİYASET

Belgrad Temasları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belgrad Kadın Konferansı kapsamında düzenlenecek "Temsilin Adımları-Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi" başlıklı panele katılacak; Türkiye'nin uluslararası imzaya açtığı "Dijital Dünyada Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"nin Sırbistan tarafından imzalanmasına iştirak edecek ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

MHP

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı İlyas Topsakal, parti genel merkezinde Cengiz Aytmatov'un başyapıtı "Cemile"nin Ortak Türk Alfabesi ile hazırlanan özel basımı ile "Ulu Bozkırın Ruhu-Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov'u Anıyor" temalı uluslararası resim sergisinin tanıtımını yapacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ & FİNANS

Etkinlikler ve Veri Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak; bazı ülkelerin ulaştırma ve haberleşme bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (Almatı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret ve işgücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA & DİPLOMASİ

Bölgesel Gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta müsabakasında Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edecek. (İstanbul/22.00) (Fotoğraflı)

Basketbol

Basketbol Avrupa Ligi ilk hafta maçında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Rapyd Tel-Aviv takımıyla iç saha maçını Karadağ'da oynayacak. (Podgorica/19.00) (Fotoğraflı)

Basketbol BKT Avrupa Kupası gruplarında normal sezon başlayacak. B Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını ağırlayacak. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

Fenerbahçe Beko'da Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Paris Basketbol karşılaşması öncesi genel menajer Derya Yannier, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu katılımıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek; ardından oyuncular Onuralp Bitim, Talen Horton-Tucker ve Mikael Jantunen basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (İstanbul/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

