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30 Ocak 2025 Güncel Olaylar: Önemli Törenler ve Toplantılar Gündemde

Cumhurbaşkanı ve bakanların katılacağı çeşitli etkinlikler gündemde. Adli yargı kura töreni ve özel sektöre yönelik toplantılar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:00
30 Ocak 2025 Güncel Olaylar: Önemli Törenler ve Toplantılar Gündemde

30 Ocak 2025 Gündemi

Bugün, önemli siyasi ve ekonomik etkinliklerin yanı sıra, spor müsabakalarıyla dolu bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak. Bu etkinlik, Ankara'da saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Siyasi ve Ekonomik Faaliyetler

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Ankara'nın 26. Olağan Genel Kurulu'na saat 19.00'da iştirak edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneği 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'nda yer alacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyarete gidecek. TBMM Genel Kurulu da saat 14.00'te toplanarak gündemindeki konuları görüşecek.

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Gün içerisinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'na katılarak tarım politikalarını değerlendirecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ayrı etkinlikte bulunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Dünya Bankası'nın düzenlediği konferansa katılacak.

Ekonomik güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık istatistikleri duyuracak.

Dünya Gündemi

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası süreci, Gazze ve Kudüs'te izlenirken, Suriye'deki gelişmeler de dikkatle takip ediliyor.

Spor Müsabakaları

Spor dünyasında ise, Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle mücadele edecekken, Beşiktaş ise Hollanda'nın Twente takımıyla oynayacak. Ayrıca, İstanbul'da Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası devam ediyor ve Türkiye, Bulgaristan ile ikinci maçına çıkacak.

Gelişmeleri takip etmek için yanımızda kalın.

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