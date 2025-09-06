300 Bininci Afet Konutu Teslimi: Erdoğan'dan 'Deprem Turistleri' Tepkisi ve Yeni Hedef

Erdoğan: 300 Bininci Afet Konutunun Anahtarını Teslim Ettik

Törende öne çıkan mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında düzenlenen "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, yapılan çalışmalar ve geleceğe dönük hedefler hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeyi kullandı: 'Hükümet bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak' umuduyla tam 2,5 yıldır bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz.

Bugüne kadar yapılan teslimatlara ilişkin rakamları aktaran Erdoğan, ocakta 201 bin, haziranda ise 250 bininci konutların depremzedelere tahsis edildiğini belirtti. Ayrıca, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana gibi illerde anahtarların önemli bir kısmının hak sahiplerine teslim edildiğini, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'da çalışmaların hızla sürdüğünü vurguladı.

"Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz." dedi ve Malatya özelinde şu detayları paylaştı:

Malatya merkez ve ilçelerinde 27.541 konut ile kırsalda 6.828 köy evi olmak üzere toplam 34.369 hanenin depremzedelere teslim edildiğini anımsatan Erdoğan, bugün çekilen kura ile il ve ilçe merkezlerinde 7.023 konut ve 2.016 köy evi olmak üzere toplam 9.039 konutun kuralarının çekildiğini, böylece Malatya genelinde toplam 43.408 hak sahibinin yeni anahtarına kavuştuğunu söyledi.

İşyeri teslimatlarına da değinen Erdoğan, bugün kuraları çekilecek 2.008 işyeriyle birlikte teslim edilen toplam işyeri sayısının 3.025'e çıktığını bildirdi.

Yıl sonu hedefleri

Erdoğan, hedeflerini netleştirerek, "İnşallah yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı ve "Yeni evine, yeni iş yerine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız." dedi.

13 ilde bugüne kadar 295.929 konut ve 8.907 işyeri olmak üzere toplam 304.836 bağımsız bölümün hak sahiplerine verildiğini aktaran Erdoğan, illere göre teslimat detaylarını da paylaştı: Hatayda 16.993 konut ve köy evi ile 1.355 iş yeri; Kahramanmaraş'ta 5.749 konut ve köy evi ile 662 iş yeri; Adıyaman'da 1.430 konut ve köy evi ile 44 iş yeri; Diyarbakır'da 5.713 konut ve köy evi; Adana'da 4.060 konut ve köy evi; Gaziantep'te 2.449; Şanlıurfa'da 2.676; Elazığ'da 1.709; Osmaniye'de 313 köy evi tek seferde teslim edildi.

Malatya'daki yatırımlar ve hizmetler

Erdoğan, Malatya'da tamamlanan 41 projenin toplu açılışını yaptıklarını, toplam yatırım bedelinin 5 milyar 940 milyon olduğunu belirterek, depremde zarar gören tarihi hükümet binasının restore edildiğini, eğitim alanında 12 yeni okulun (toplam 212 derslik) kapılarını açtıklarını söyledi.

Yol, köprü, içme suyu hattı, tarımsal sulama, kaldırım, menfez ve spor tesisleri gibi altyapı projelerinin tamamlandığını, tüm bu yatırımları Malatyalıların hizmetine sunduklarını ifade etti ve emeği geçen kurum ve şahıslara teşekkür etti.

Tarım desteği

Nisan ayında yaşanan zirai don olayının kayısı üretimine zarar verdiğini anımsatan Erdoğan, tarım sigortası yaptıran çiftçilere ait 3,1 milyar liralık hasar tazminatı ödemelerinin tamamlandığını, tarım sigortası olmayan çiftçilere yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapılacağını ve desteklerin bu ay içinde başlayacağını açıkladı.

Erdoğan, konuşmasını şehirlerin tarihi dokusunu yeniden ihya etme vurgusuyla sürdürerek, Malatya'da Şire Pazarı, 100. Yıl ve Kuyumcular Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldırdıklarını; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye ve Elazığ'da da tarihi çarşı ve kültürel miras restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, yeniden inşa ve ihya sürecinin her alanda kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.