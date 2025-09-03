300 Bininci Konutun Kurası Malatya'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katılacak

300 Bininci Konutun Kurası Malatya'da Çekilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Eylül'de Malatya'da

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapımı tamamlanan 300 bininci konutun kurasının çekilmesi bekleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, düzenlediği basın toplantısında 6 Eylül Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya geleceğini ve Malatyalılarla buluşacağını açıkladı.

Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar 27 kez Malatya'ya geldiğini, her gelişinin coşkuyla karşılandığını ve deprem sonrası kente büyük destek sağlandığını belirterek, hükümetin desteğinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Sami Er, Malatya'nın yaralarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle sarıldığını ifade ederek şunları kaydetti: "Malatya'mızda bildiğiniz gibi yaklaşık 105 bin konutun ihalesi yapıldı ve inşa faaliyetleri devam ediyor. Yıl sonunda bunların neredeyse tamamı hak sahiplerine teslim edilecek."

Er, ayrıca Malatyalıların Cumhurbaşkanına vefa göstermesi gerektiğini söyleyerek, 300 bininci konutun kura çekilişinin Malatya'da yapılmasının anlamlı olduğunu belirtti ve tüm hemşehrileri 6 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da kura çekilişine davet etti.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan da depremin ardından kentteki yapı faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gayretiyle büyük ivme kazandığını ifade etti.

Toplantıya ayrıca AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da katıldı.

