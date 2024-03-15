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31 Mart 2024 seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:47
31 Mart 2024 seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak

Türkiye'de 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek olan 1 milyon 32 bin 610 genç, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri 7 Şubat'ta kesinleştirildi.

YSK'nın verilerine göre, Türkiye genelindeki kayıtlı seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 882 olarak belirlendi. Bu seçmenlerden 1 milyon 32 bin 610 kişi, 31 Mart seçimlerinde ilk kez oy kullanacak. Kadınların oranı %50,59 iken erkeklerin oranı ise %49,41 olarak gerçekleşti.

Önceki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ise yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak tespit edilmişti.

Seçmen listeleri, 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirilecek. Bu süreçte, ölenler, vatandaşlıktan çıkanlar, askere alınanlar, hüküm giyenler ve kısıtlananlar gibi durumlar dikkate alınacak. Bu bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı tarafından sağlanacak. Ayrıca, silahaltında bulunanların durumu da Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınarak sandık seçmen listelerine işlenecek.

31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlenmesi öngörülüyor. Aynı zamanda il genel meclisi üyelikleri ve belediye meclis üyelikleri seçimleri de gerçekleştirilecek.

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