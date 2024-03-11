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31 Mart Seçimlerine 20 Gün Kala CHP'nin Masasındaki Anketi Yayımlandı: Sonuçlar Sürpriz Yaratacak!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 20 gün kala, heyecan doruk noktasına ulaştı. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği bu seçimlerde, anket çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak CHP Genel Merkezi tarafından yapılan anket, sürpriz sonuçlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:25
31 Mart Seçimlerine 20 Gün Kala CHP'nin Masasındaki Anketi Yayımlandı: Sonuçlar Sürpriz Yaratacak!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan 484 sayfalık anketin sonuçları belli oldu. Ankete göre, İstanbul'da kararsızlar dağıtıldıktan sonra adayların oy oranlarını paylaştı.

CHP'nin masasındaki son ankete göre, İstanbul'da adayların oy oranları şu şekilde:

anket

1. Ekrem İmamoğlu: %45.1

2. Murat Kurum: %40.4

3. Buğra Kavuncu: %3.9

4. Meral Danış Beştaş: %3.9

5. Mehmet Altınöz: %2.7

6. Azmi Karamahmutoğlu: %2.3

7. Birol Aydın: %0.5

8. Diğerleri: %1.2

Ankete göre, İmamoğlu CHP'lilerin %87.5'inin, DEM Partililerin %52.1'inin ve İYİ Partililerin %34'ünün oyunu alıyor. Kurum ise AK Partililerin %76.2'sinin, MHP'lilerin %79.4'ünün ve YRP'lilerin %34.5'inin oyunu alıyor.

Sancaktepe'de CHP'nin önde olduğu görülüyor. İlçede AKP %47, CHP %48.4 görünüyor. Bayrampaşa, Tuzla ve Üsküdar'da AK Parti ile CHP arasındaki fark ise bir puanın altına indi.

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