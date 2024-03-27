31 Mart'ta hangi lider nerede oy kullanacak?

31 Mart Pazar günü ülke genelinde yapılacak olan yerel seçimlerde, liderlerin hangi sandıklarda oy vereceği açıklandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki seçimlerdeki gibi İstanbul’da Saffet Çebi Ortaokulu’nda oy kullanacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Manisa’nın merkez ilçesi olan Yunusemre’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda oy verecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ankara Bilkent’te yer alan Emlak Bankası Ortaokulu’nda oy kullanacak.
Dem Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu Adana Çukurova’daki Ayşe Atıl İlkokulu’nda, Tuncer Bakırhan ise Ankara’da Ahmet Vefik Paşa İlkokulu’nda sandığa gidecek.
Adaylar nerede oy kullanacak?
İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan Emin Yüksekoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde; Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ise Kağıthane’deki İmece İlkokulu’nda oy kullanacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHPli aday Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullanırken, AKP adayı Turgut Altınok Karargahtepe Mahallesi Kocatepe İlkokulu’nda sandığa gidecek.