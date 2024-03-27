Bist 100
8.827,67 0%
DOLAR
32,24 0,19%
EURO
35,13 0,71%
ALTIN
2.260,3 0,81%

31 Mart'ta hangi lider nerede oy kullanacak?

31 Mart seçimlerine çok az bir zaman kala, liderlerin hangi sandıklarda oy kullanacağı belli oldu.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 12:14
31 Mart'ta hangi lider nerede oy kullanacak?

31 Mart Pazar günü ülke genelinde yapılacak olan yerel seçimlerde, liderlerin hangi sandıklarda oy vereceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki seçimlerdeki gibi İstanbul’da Saffet Çebi Ortaokulu’nda oy kullanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Manisa’nın merkez ilçesi olan Yunusemre’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda oy verecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ankara Bilkent’te yer alan Emlak Bankası Ortaokulu’nda oy kullanacak.

Dem Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu Adana Çukurova’daki Ayşe Atıl İlkokulu’nda, Tuncer Bakırhan ise Ankara’da Ahmet Vefik Paşa İlkokulu’nda sandığa gidecek.

Adaylar nerede oy kullanacak?

İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan Emin Yüksekoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde; Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ise Kağıthane’deki İmece İlkokulu’nda oy kullanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHPli aday Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullanırken, AKP adayı Turgut Altınok Karargahtepe Mahallesi Kocatepe İlkokulu’nda sandığa gidecek.

İLGİLİ HABERLER

Cebinde Akbank kart olan 2000 TL kazanacak! Telefondan tek SMS'e anında hesapta

Cebinde Akbank kart olan 2000 TL kazanacak! Telefondan tek SMS'e anında hesapta

Omega 3 zengini, bir kaşığı şifa saçıyor! Hem kemikleri hem hafızayı fişek gibi yapıyor

Omega 3 zengini, bir kaşığı şifa saçıyor! Hem kemikleri hem hafızayı fişek gibi yapıyor

İlkokul- Lisede okuyan çocuğu olan hanelere müjde! 10.660 TL Mart ayında ödeniyor

İlkokul- Lisede okuyan çocuğu olan hanelere müjde! 10.660 TL Mart ayında ödeniyor

32 TL'ye uçuş biletiniz hazır: Bugün ve yarın geçerli olacak geç kalmayan alacak

32 TL'ye uçuş biletiniz hazır: Bugün ve yarın geçerli olacak geç kalmayan alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
3
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
4
Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı, anjiyo olacak
5
Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi
6
AKP’nin büyük Ankara mitingi bugün
7
Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar

Dünya yansa yıkılmayan 3 burç! Güçleri herkese ilham oluyor

32 TL'ye uçuş biletiniz hazır: Bugün ve yarın geçerli olacak geç kalmayan alacak

İlkokul- Lisede okuyan çocuğu olan hanelere müjde! 10.660 TL Mart ayında ödeniyor

Cebinde Akbank kart olan 2000 TL kazanacak! Telefondan tek SMS'e anında hesapta

3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak

Omega 3 zengini, bir kaşığı şifa saçıyor! Hem kemikleri hem hafızayı fişek gibi yapıyor

Resmen duyuruldu! Emekliye zamlı ödemeler 28 Mart'ta başlıyor

Milyonlarca haneye müjde geldi! 1.635 TL başvuranın yanına kar kalacak

Akbank çalışana da promosyon veriyor! Başvurana 7500 TL promosyon ödemesi

Reklamlardaki kızarmış tavuğun sırrı açığa çıktı! Meğer nar gibi kızarmasını bu sağlıyormuş

Aurası en yüksek 3 burç belli oldu! Çekicilikleri metrelerce öteden belli oluyor

Zam bombardımanına indirim arası! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara müjde geldi