Bist 100
8.895,09 1%
DOLAR
31,84 0,24%
EURO
34,84 0,42%
ALTIN
2.196,63 0,69%

31 Mart’ta oy pusulası sürprizi! Neredeyse 1 metrelik pusula zarfa nasıl sığacak?

Yerel seçimlere sayılı günler kala, oy pusulasının boyu gittikçe dikkat çekici bir hal aldı. Neredeyse 1 metre uzunluğundaki oy pusulası, seçmenlere geniş bir tercih yelpazesi sunuyor. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, bu özel pusulanın detaylarını ve seçmenlerin dikkatini çeken noktalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:57
31 Mart’ta oy pusulası sürprizi! Neredeyse 1 metrelik pusula zarfa nasıl sığacak?

24 gün sonra gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik heyecan artarken, oy pusulalarının boyu da dikkat çekici bir hal aldı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, yerel seçimlere özel basılan oy pusulasının neredeyse 1 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.

seçim

İstanbul'da 22 parti ve 27 bağımsız adayın yer aldığı oy pusulası, gözleri üzerine çekiyor. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu oy pusulası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait. İBB'nin oy pusulası en büyük ebat olarak oy pusulası diyebilirim. 97 cm boyunda, 1 metreye yakın." dedi. Seçmenlerin tercih yaparken geniş bir seçenek yelpazesi ile karşılaşacakları belirtilirken, uzun oy pusulasının seçim sürecine nasıl etki edeceği merak konusu oldu.

İLGİLİ HABERLER

Dolarda dananın kuyruğu kopacak! O tarihi verip eyvah dediler

Dolarda dananın kuyruğu kopacak! O tarihi verip eyvah dediler

O bankadan eğitime dev destek! 1.000 TL destek ödemesi alabilirsiniz

O bankadan eğitime dev destek! 1.000 TL destek ödemesi alabilirsiniz

Akşam ne pişirsem diye kara kara düşünmeyin! Birbirinden lezzetli 5 pratik yemek tarifi

Akşam ne pişirsem diye kara kara düşünmeyin! Birbirinden lezzetli 5 pratik yemek tarifi

Çıtırlığıyla başınızı döndürecek sodalı börek tarifi! Her lokması mest edecek

Çıtırlığıyla başınızı döndürecek sodalı börek tarifi! Her lokması mest edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor
2
Asgari ücretlilere flaş duyuru! SGK'dan ağızları açık bırakan karar!
3
31 Mart’ta oy pusulası sürprizi! Neredeyse 1 metrelik pusula zarfa nasıl sığacak?
4
İstanbul’da seçim yarışı kızıştı: Hakan Bayrakçı 'İstanbul’da son 15 günde 2-3 puanlık bir fark çıktı'
5
İmamoğlu’nun metro iddiasına Murat Kurum’dan sert yanıt: Hastane durağında bekleyeceğim, göreceğiz
6
Ali Yerlikaya paylaştı: 'Süleler' suç örgütü çökertildi
7
Davut Güloğlu’nun ‘polis baskını’ iddiasına Düzce Valiliği’nden yanıt

Uçuğu 10 dakikada yok eden formül bulundu! Bir kez deneyen ilaç kullanmıyor

Akşam ne pişirsem diye kara kara düşünmeyin! Birbirinden lezzetli 5 pratik yemek tarifi

Maliye Bakanlığı yeni memurlarını arıyor! Memur olmak için KPSS puanı yeter!

Bankada memur olmak isteyene kaçmaz fırsat! İŞ Bankası başvuru ekranını bugün açtı

Maaşlar yarısından daha fazla aratacak! Mart- Temmuz ayında hesaplara yatacak

İlk evini alacaklara TOKİ'den kaçmaz kampanya! O illerde yaşayanlar bayram edecek

O bankadan eğitime dev destek! 1.000 TL destek ödemesi alabilirsiniz

Kredi çekecekler o tarihe kadar yaptınız yaptınız! Resmi Gazete'de onaylandı: Musluklar kapanıyor

Çıtırlığıyla başınızı döndürecek sodalı börek tarifi! Her lokması mest edecek

KPSS şartı yok! O illerde iş arayanlar yaşadı: 1900 personel alımı duyurusu geldi

KPSS'den 50 puan alan yaşadı! O üniversiteye çok sayıda personel alınacak

Dolarda dananın kuyruğu kopacak! O tarihi verip eyvah dediler