31 Mart’ta oy pusulası sürprizi! Neredeyse 1 metrelik pusula zarfa nasıl sığacak?

24 gün sonra gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik heyecan artarken, oy pusulalarının boyu da dikkat çekici bir hal aldı. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, yerel seçimlere özel basılan oy pusulasının neredeyse 1 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.





İstanbul'da 22 parti ve 27 bağımsız adayın yer aldığı oy pusulası, gözleri üzerine çekiyor. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu oy pusulası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait. İBB'nin oy pusulası en büyük ebat olarak oy pusulası diyebilirim. 97 cm boyunda, 1 metreye yakın." dedi. Seçmenlerin tercih yaparken geniş bir seçenek yelpazesi ile karşılaşacakları belirtilirken, uzun oy pusulasının seçim sürecine nasıl etki edeceği merak konusu oldu.