31. Surva Uluslararası Maskeli Oyunlar Festivali Bulgaristan’da Coşkuyla Gerçekleşti

Bulgaristan’da 31. Surva Festivalinin Görkemli Kutlaması

Bulgaristan'ın batısında yer alan Pernik şehri, 31. Surva Uluslararası Maskeli Oyunlar Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Festival, şehirde yaşayanların ve misafirlerin katılımıyla üç gün boyunca devam etti.

Pernik Belediye Başkanı Stanislav Vladimirov, festivale katılanlar hakkında yaptığı açıklamada, “1966 yılından bu yana ocak ayının son haftasında düzenlenen bu etkinliğe, bu yıl 12 bini aşkın izleyici ve göstericinin katıldığını” belirtti. Bunun yanı sıra, Surva Festivali’nin 2015 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesinin, etkinliğe uluslararası bir boyut kazandırdığını sözlerine ekledi.

Uluslararası Katılımla Kültürel Birlaşma

Bu yılki festivale İtalya, Kuzey Makedonya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Karadağ ve İspanya gibi ülkelerden toplam 25 konuk grup katılarak Pernik’in merkez caddelerinde defile gerçekleştirdi.

Festivalin temeli, 1966 yılında Bulgaristan’da gerçekleştirilen “Kukeri” etkinliğine dayanıyor. Bu festival, maskeli ve iri çanlar taşıyan katılımcıların yerel gelenekleri koruma ve tanıtma çabası olarak ortaya çıkmıştır. Zamanla uluslararası bir etkinliğe dönüşerek Balklalar'daki en önemli kültürel organizasyonlardan biri haline gelmiştir.

Renkli Kostümler ve Geleneksel Törenler

Surva Festivali’nin ana teması, kötü güçleri kovmak ve yeni yılda bereket ile refah sağlamak üzerine kuruludur. Katılımcılar, renkli kostümler ve maskelerle donanarak, izleyicilere Bulgar halk mitolojisi dünyasında bir yolculuk sunan büyüleyici bir atmosfer yaratmaktadır.