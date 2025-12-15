ABD'de bombalı saldırı planı engellendi: 4 gözaltı

FBI ve Adalet Bakanlığı saldırıyı durdurdu

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI'ın Los Angeles ve Orange County'de, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) personeline ve araçlarına yönelik planlanan bir dizi bombalı terör saldırısını engellediğini açıkladı.

Bakan Bondi, saldırıyı planlayan grubun Turtle Island Liberation Front olduğunu, grubun 'aşırı solcu, hükümet karşıtı ve anti-kapitalist' bir çizgide faaliyet gösterdiğini ve yılbaşı gecesinden itibaren California'daki birçok hedefe saldırmayı planladığını belirtti.

Olayla bağlantılı olarak Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield ve Tina Lai adlı dört kişi, California'nın San Bernardino kentinde gözaltına alınarak komplo kurmak ve kayıtsız yıkıcı cihaz bulundurmakla suçlandı.

İstihbarata göre grup, Los Angeles bölgesinde yılbaşında gece yarısı beş farklı noktaya patlayıcı cihazlar yerleştirmeyi planlıyordu. Şüpheliler planı 'Operasyon Midnight Sun' olarak adlandırdı ve hazırladıkları el yapımı bombaları 12 Aralık'ta Mojave Çölü'nde denemeyi amaçlıyordu.

FBI kaynakları, saldırı için hazırlanan patlayıcıların tamamlanmasına izin vermeden müdahale ettiğini ve böylece potansiyel saldırıların önlendiğini bildirdi.

