Avcılar'da İSKİ Çalışmasında Göçük: 1 İşçi Yaralandı

Avcılar'da İSKİ çalışmasında göçük: 1 yaralı

Olay ve müdahale

Olay, saat 18.20 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta meydana geldi. İSKİ tarafından yürütülen çalışma sırasında toprağın çökmesi sonucu bir işçi toprak altına kaldı.

Toprak altında kalan işçi: Erkan Yavuz. Çevredeki vatandaşlar ile kepçe operatörünün ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Göçük altında kalan Yavuz, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanığının ifadesi

Bir mahalle sakini olayı şöyle anlattı: "Mahallemizde İSKİ altyapı çalışması yapıyordu, ben de evime çıkıyordum, aniden göçük oluştuğunu gördüm. Hemen koşarak aşağı indim ve toprak altında kalan arkadaşa müdahale ettik. Omuz hizasına kadar zaten toprağın altındaydı. Kendi çabalarımızla yapamayacağımızı anlayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle beraber işçiyi çıkarttık".

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Avcılar’da İSKİ çalışmasında göçük: 1 işçi yaralı