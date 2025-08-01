35. Akbank Caz Festivali 27 Eylül'de Başlıyor

35. Akbank Caz Festivali Müzikseverleri Bekliyor

Bu yıl "Şehrin caz hali" mottosuyla düzenlenecek olan 35. Akbank Caz Festivali, 27 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Akbank Sanat ve BKM iş birliği ile gerçekleştirilen festivalde, 200'den fazla sanatçı sahne alacak. Festivalin zengin içeriği, caz müziğinin farklı yönlerini yansıtan performanslarla dolu olacak.

Öne Çıkan İsimler

Festivalin öne çıkan sanatçıları arasında Grammy ödüllü Brezilyalı piyanist ve vokalist Eliane Elias, trompetçi ve prodüktör Chief Adjuah (eski adıyla Christian Scott) yer alıyor.

Ayrıca, Afro-Küba müzikal geleneklerini caz ile harmanlayan piyanist Alfredo Rodriguez ve perküsyoncu Pedrito Martinez da sahnede olacak.

Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi, triosuyla festivalde performans sergileyecek. Modern flamenkoyla tanınan Raül Refree, "El Espacio Entre" albümünü sahneye taşıyacak.

Kolektif Müzik ve Yenilikçi Projeler

Usta perküsyoncu Adam Rudolph ile birlikte Okay Temiz ve Hacı Tekbilek gibi isimlerin yer aldığı "Invisible Threads" projesi, kültürlerarası bir müzikal deneyim sunacak.

Festivalin gözde etkinliklerinden biri de Project OM 4.0 ile Ömercan Şakar’ın Caz Kulüpleri Gecesi'nde sahne alması olacak.

Hindistan doğumlu DJ Jitwam, hip-hop, house ve soul türlerinde DJ seti ile festivalde yer alacak. Polonya grubuna ait Niechęc, yeni albümünden parçaları İstanbullu dinleyicilerle paylaşacak.

Multi-enstrümanist Dilan Balkay, trompet ve vokallerle zenginleştirilmiş performansı ile dikkat çekecek. Caz ve tiyatroyu birleştiren Sinem İslamoğlu Group, modern tınılar ile geniş bir repertuvar sunacak.

Biletler Satışa Sunuldu

35. Akbank Caz Festivali'ne dair detaylar ve biletler Biletix üzerinden temin edilebilir. Müzikseverleri unutulmaz bir deneyim bekliyor!

Akbank Sanat ile BKM organizasyonuyla bu yıl "Şehrin caz hali" mottosuyla 35. kez düzenlenecek Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı. 27 Eylül-12 Ekim tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak festivalde 200'den fazla isim ağırlanacak. Piyanist Alfredo Rodriguez (solda) ve perküsyoncu Pedrito Martinez (sağda), cazı Afro-Küba müzikal geleneklerinin perküsyon ve vokal stilleriyle bir araya getirdiği performanslarıyla festivalde sahnede olacak.