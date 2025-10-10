3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yaklaşık yarım milyon kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge ve uzun yıllardır gündemde olan memur disiplin affı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni yasama döneminde çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin masaya yatırıldığı belirtilirken, memur ve emeklilerin beklentisi Ankara'dan gelecek kararlara odaklandı.

3600 Ek Gösterge Yolda

Karakaş, katıldığı bir televizyon programında yaptığı değerlendirmede, uzun süredir belirsizlik yaratan 3600 ek göstergenin yolda olduğunu ifade etti. Düzenlemenin özellikle emekli maaşları ve ikramiyelerde önemli artışlar sağlayacağı vurgulandı.

Memura Disiplin Affı Geliyor

Gündemdeki bir diğer başlık ise memurlara ilişkin disiplin affı. En son 2006 yılında çıkarılan ve o tarihten bu yana beklenen düzenleme konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığı belirtildi. Karakaş, böyle bir düzenlemenin yapılabileceğini ancak kapsamının daraltılabileceğini sözlerine ekledi.

İşçi-Memur Maaş Adaletsizliği Masada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündemindeki hassas konulardan biri de kamu personeli arasındaki ücret dengesizliği. Memur sendikalarının sıkça dile getirdiği sorunun, aynı işi yapan işçi ile memur arasındaki ciddi maaş farklarına yol açtığı kaydedildi. Sendikalar, beklentinin işçi maaşlarının düşürülmesi değil, "aynı işe eşit ücret" prensibiyle adil bir ücret seviyesinin sağlanması yönünde olduğunu belirtiyor.

3600 Ek Gösterge Nedir?

3600 ek gösterge, memurların maaşlarını, emekli ikramiyelerini ve emekli aylıklarını belirleyen temel unsurlardan biridir. Memurun unvanı, hizmet sınıfı ve derecesine göre belirlenen bu rakam, emeklilik haklarını doğrudan etkiler. Ek göstergenin yükselmesi, özellikle emekli maaşı ve emekli ikramiyesinde ciddi artışlar anlamına gelmektedir.

Yeni dönemde bu üç başlık; 3600 ek gösterge, memur disiplin affı ve kamu personeli ücret adaleti talepleri yakından takip edilecek. Memurlar ve emekliler, gelecek düzenlemelerin hayatlarına nasıl yansıyacağını bekliyor.