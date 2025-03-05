39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4 Nisan’da Başlıyor

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4-30 Nisan tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak. Bu yılki festival, Türkiye'nin tarihi müzik hareketlerinden biri olarak Ankara'nın zengin kültürel mirasını sahneye taşıyacak.

Festivalin İçeriği ve Sanatçılar

Festival süresince k classical müzik, modern dans, flamenko ve caz gibi çeşitli türlerde yaklaşık 250 sanatçı ve topluluk performans sergileyecek. Etkinlikler, CSO Ada Ankara, MEB Şura Salonu, Bilkent Konser Salonu ve Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Özel Açılış Konseri ve Dans Gösterileri

Festivalin açılışı, vakfın kurucularından Cenap And anısına yapılacak. Açılışta, Şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Festival Orkestrası ile ünlü çellist Benedict Kloeckner sahne alacak. Ayrıca, festival kapsamındaki dans gösterileri arasında Akram Khan Modern Dans Topluluğu ve İspanyol flamenko sanatçısı Aaron Vivancos gibi önemli isimler de yer alıyor.

Uluslararası Sanatçılar ve Heyecan Verici Performanslar

Festivalde, İngiltere'den gelen Charles Owen ve Katya Apekisheva piyanist çifti, 15 Nisan’da Bilkent Konser Salonu’nda performans sergileyecek. Şef Tolga Atalay Ün’ün yöneteceği Orkestra Akademik Başkent ise, Elvin Hoxa Ganiev solistiyle birlikte 16 Nisan’da sahne alacak.

Kapanış Konseri ve Özel Afiş Tasarımı

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin kapanış konseri, 30 Nisan akşamı Mehmet Başman anısına düzenlenecek. Bu konserde, Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrası şef Marius Stravisky yönetiminde sahne alacak. Festivalin afiş tasarımı ise Kayahan Kaya imzasını taşıyor ve etkinliğin maskotu olarak sevimli bir beyaz Ankara kedisi kullanılıyor.

Sanatseverler İçin Fırsatlar

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, 39. festivalin, değişik ülkelerden sanatçıların Türkiye'ye ilk kez gelmesini sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, konserlere katılacak olan konservatuvar öğrencileri, atölye çalışmalarında ücretsiz katılım şansını elde edecekler.

Festival biletleri, çeşitli fiyat kategorileri ile biletinial.com üzerinden satışa sunulacak. Festival, Türkiye’nin kültürel ve sanatsal hayatına önemli katkılarda bulunmaya devam edecek.