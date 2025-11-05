4 Bin Yıllık Hyllarima'da Zeytin Hasadı: Kavaklıdere'de Bereket ve Kültür

4 bin yıllık Hyllarima Antik Kentinde Zeytin Hasadı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde, tarihin derin izlerini taşıyan 4 bin yıllık Hyllarima Antik Kenti, Kavaklıdere Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen zeytin hasadı etkinliğiyle bereket ve kültürün simgesi haline geldi.

Etkinliği düzenleyenler ve katılımcılar

Etkinlik, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Programa Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, Belediye Başkanı Mehmet Demir, protokol üyeleri, üreticiler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Geleneksel hasat gösterisi

Antik taşların arasında yapılan geleneksel hasat gösterisinde geçmişle bugün adeta aynı sofrada buluştu. Hasat, hem sembolik hem de kültürel bir ritüel olarak canlı tutuldu.

Kaymakam Argama'nın konuşması

Kaymakam Ali Argama, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Zeytin, bu toprakların sabrını, emeğini ve bereketini temsil eder. Her bir zeytin dalı, hem atalarımızın alın terini hem de çocuklarımızın geleceğini taşır. Hyllarima’nın binlerce yıllık zeytinleri, geçmişle gelecek arasında kurulan en kadim köprülerden biridir"

Sembolizm ve teşekkür

Etkinlikte, antik kent civarındaki zeytin ağaçlarının hasadı sembolik olarak gerçekleştirildi ve zeytin ile zeytinyağının Anadolu’dan dünyaya uzanan binlerce yıllık yolculuğu anlatıldı. Kaymakam Argama konuşmasının sonunda üreticilere teşekkür ederek bereketli bir sezon diledi ve şöyle konuştu:

"Hasat sadece emek değil; birlik demektir, bereket demektir. Bu topraklarda yetişen her zeytin, alın terinin, duanın ve umudun simgesidir. Diliyorum ki Kavaklıdere’nin bereketi daim, zeytin dallarımız daima yeşil kalsın"

Katılımcıların izlenimleri

Tarih, doğa ve emeğin buluştuğu etkinlikte katılımcılar, antik kentte bulunmanın ve zeytinin bereketine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

