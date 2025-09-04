4 Eylül 2025 Gündemi: TL'yle Dış Ticarette Rekor ve Öne Çıkan 20 Haber

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk lirasıyla dış ticarette rekor

Yılın ilk 8 ayında Türk lirası ile gerçekleştirilen dış ticaret, 945 milyar lira ile yeni rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde 216,1 milyar liralık ihracat ve 728,5 milyar liralık ithalat kaydedildi. Ağustos ayında 31 bin 864 firma, 168 ülkeye bu kategoride ihracat yaptı. (Mert Davut/Ankara)

2- Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadelesi yol haritasıyla güçleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastikler ve deniz çöplerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik "Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası"nı hazırladı. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan "Plastiklerin yerine ikame ürün neler olabilir, bununla ilgili AR-GE çalışmaları yapıyoruz" dedi. (Yeşim Yüksel/İstanbul)

3- Türkiye, karasal rüzgarda Avrupa'da üçüncü

Türkiye, karasal rüzgar enerjisi kurulu güç artışında Avrupa'da üçüncü oldu. Yıl sonuna kadar kapasiteyi 1,6 gigavat artırmayı hedefleyen ülke, ilk altı ayda ortalama 5,9 megavat gücünde 100 rüzgar türbini kurdu. (Gülşen Çağatay/Ankara)

4- Corendon Havayolları halka arz hazırlığında

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yıldıray Karaer regülasyon kaynaklı eksikliklerin tamamlanmasından sonra borsaya kote olmayı planladıklarını söyledi. Karaer, "Her şey dahil konsepti, Türkiye'de olması gerektiğinden daha çok üst düzeyde uygulanıyor. Bence Yunanistan gibi daha limitli her şey dahil bir sisteme gidilebilir. Bizim ülkemizde her şey dahil sistemi çok abartıldı" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, havalimanı vergilerinin pandemi sonrasında ciddi arttığını belirterek Amsterdam-Antalya arasındaki bir yolcunun ödediği verginin yaklaşık 95 avro olduğunu paylaştı. (Furkan Gençoğlu/Antalya)

5- Borsada otomotiv şirketleri ağustosta hız kesmedi

Borsa İstanbul'da otomotiv tarafında ağustosta Karsan hisseleri yüzde 20,75 ile en çok değerlenen şirket oldu. Karsan'ı yüzde 17,39 ile Ford Otosan, yüzde 8,83 ile Tümosan izledi. (Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

6- ABD mali endişeleri küresel tahvil piyasalarını etkiliyor

Tacirler Yatırım Başekonomisti Ekin Çınar ABD'de geçirilen harcama paketi ve faiz indirimi baskısına dikkat çekti: "Muhtemelen gelecek dönemde seri şekilde faiz indirecekler. Bu aslında ekonomik gerekçelerle örtüşmüyor." Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Burak Pırlanta ise bütçe açığının ve yeni vergi indirimleri ile harcama planlarının borç yükünü artırdığını, bunun tahvil fiyatlarını düşürüp getirileri yükselttiğini belirtti. (Ali Canberk Özbuğutu/Mahmut Çil/İstanbul)

7- Çelik üreticilerinden ithalata karşı önlem çağrısı

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, Asya ülkelerinin ihracat artışlarının Türkiye'nin 60 milyon ton üretim kapasitesinin büyük oranda atıl kalmasına yol açtığını söyledi. Haluk Kayabaşı (Kibar Holding) kısa vadede ucuz görünen ithal dampingli ürünlerin Türk sanayisine zarar vereceğini, Uğur Dalbeler (Çolakoğlu Metalurji) ise ithalatın yerli üretimi zayıflatacağını vurguladı. (Zeynep Duyar/Ankara)

8- Dünyanın pencere perdelerinde Türkiye izi

Türkiye, 2020-2024 döneminde 65,7 milyon dolarlık perde ihracatı yaptı; en çok talep Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'den geldi. Bu yılın ilk 7 ayında perde ihracatı yaklaşık 4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. (Seda Tolmaç/Ankara)

9- Küresel Sumud Filosu Gazze'ye kararlılıkla ilerliyor

Filistin'e insani yardım ulaştırmayı hedefleyen aktivistler yolculuklarını sürdürüyor. ABD'li David Olsen "21. yüzyıl Holokost'u diyebileceğimiz zayıflamış ve aç çocukların görsellerini görüyoruz. Ülkemin hükümeti (ABD), İsrail ile tüm ticaret ve silah transferlerini sonlandırmalı" dedi. Belçikalı Doris Do Block ise "Gazze’deki insani ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu ile yola çıkıyoruz. Gazze'ye varana kadar hazırız, motive olmuş haldeyiz ve hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. (Bernat Laurato Bıdegaın Ros/Barselona)

10- BM önünde çadır eylemi: "Soykırım durdurulsun"

Filistin destekçisi aktivistler, Gazze'de soykırımın durdurulması talebiyle BM önünde çadır eylemi başlattı. İsviçreli Joelle "BM'nin olan bitenden sorumlu olması, bir şeyler yapabilmesi ve şu anda yaşanan soykırıma verdiği tepkinin yeterli olmaması nedeniyle buradayız" derken, Fransız Sebastian "Uluslararası sistemin, Filistin halkına yönelik soykırımda suç ortaklığını protesto etmek için buradayız" diye konuştu. (Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

11- Fransa hakkında soykırımı önlememe iddiası

Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Benjamin Fiorini Fransa'nın Gazze'deki soykırımı önlemek için elindeki makul imkanları kullanmadığını belirterek şikayette bulunduklarını söyledi. (Esra Taşkın/Paris)

12- Akdeniz'de orman yangını riski sürüyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil yangın riskinin rüzgar, sıcaklık, nem ve ormanlardaki yanıcı madde yükü nedeniyle devam ettiğini vurguladı: "Akdeniz kuşağında iklimsel faktörler kadar sosyal faktörler de riski büyütüyor." (Gülseli Kenarlı/İstanbul)

13- İngiltere'nin tarihi kentinin meydanı Türk iplikleriyle süslendi

Hertford'da düzenlenen proje kapsamında meydan, Türkiye'den gelen ipliklerle yapılan örgülerle donatıldı. "İplerin çoğu Türkiye'den geliyor. Etiketlerinin arkasına baktığınızda 'Türkiye'de sevgiyle üretildi' yazıyor" diyen emekli polis memuru Kath Carter, topluluk bağışlarının projeye katkısını anlattı. (Başak Akbulut Yazar/Londra)

14- Nadiren yapılan çifte ameliyatla iki kanserden kurtuldu

Yaklaşık 40 yıldır sigara kullanan 59 yaşındaki İbrahim Yılmaz, yaklaşık 10 saat süren eş zamanlı operasyonla gırtlak ve akciğer kanserinden kurtarıldı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Derdiyok ameliyatın Türkiye'de ikinci, dünya literatüründe ise çok nadir uygulanan operasyonlardan biri olduğunu belirtti. (Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

15- KETEM erken teşhisle yaşam kurtardı

KETEM sayesinde erken teşhisle sağlığına kavuşan Fatma Suna Altıntaş, 1,2 santimetrelik kist ve alınan lenflerle tedavisini anlattı. Bilkent Şehir Hastanesi Meme Tiroit Endokrin Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birol Korukluoğlu erken tanının önemine dikkat çekti. (Dilhan Türker Yıldız/Ankara)

16- Çocuklarda düzenli göz muayenesi akademik başarıyı etkiliyor

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceylan, okul öncesi ve okul döneminde düzenli göz muayenesinin öğrenme süreçlerini destekleyip çocukların sosyal ve akademik başarısına katkı sağladığını vurguladı. (Duygu Yener/Ankara)

17- Tahtalı Barajı tarihinin en kötü Eylül ayını yaşıyor

İzmir'in içme suyu temininde kilit kaynaklardan olan Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 5'e geriledi. İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl "İzmir'in hidrolik stres altına girdiğini söylemek mümkün" dedi. (Halil Fidan/İzmir)

18- Filistinli öğrenciler Erzurum'da Türkçe öğreniyor

Atatürk Üniversitesi'ne yerleşmeye hak kazanan 34 Filistinli öğrenci, Erzurum'da 7 ay boyunca Türkçe eğitimi alacak. Gazze'den gelen Mohammed Murtaja vatan hasretini dile getirerek özgürlük umudunu paylaştı. (Tevhid Furkan Nehri/Erzurum)

19- K2'yi tırmanan Türk kadın dağcıdan gençlere çağrı

Esin Handal, 8.611 metre yükseklikteki K2 tırmanışıyla "14x8000" projesinin ilk ayağını tamamladı. Handal, genç kadınlara "Sadece başlayın, her şeyi yapabiliriz" mesajını verdi. (Asiye Latife Yılmaz/İstanbul)

20- Milli okçular Dünya Şampiyonası sınavında

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek. Milli okçu Mete Gazoz üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak için yarışacak. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin madalya hedeflediklerini kaydetti. (Halil İbrahim Avşar/Ankara)

***

