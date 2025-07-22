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4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

İtalya, Sagron Mis köyüne taşınacaklara 4,5 milyon TL destek sunuyor ama kimse başvurmuyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:44
4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

İtalya'dan Cesur Göçmenlere Çağrı

Doğa harikası manzaraların ortasında yeni bir hayat kurma hayali kuranlar için inanılmaz fırsatlar sunulmaya başlandı. İtalya hükümeti, nüfusu tükenme noktasına gelen Sagron Mis köyüne yerleşmek isteyen cesur bireylere 4,5 milyon TL (yaklaşık 100 bin Euro) değerinde karşılıksız para desteği vereceğini duyurdu. Ancak, bu cömert teklife rağmen köye taşınmak için başvuran bir kişi bile olmadı.

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Devlet Desteği Rehberliğinde Yeniden Canlanma Projesi

İtalya'nın kuzeyindeki Trentino bölgesinde yer alan Sagron Mis köyü, terk edilmenin eşiğine gelmekte. Bu durumu değiştirmek için hükümet, bir canlandırma projesi başlattı. Projede, köydeki boş ve bakımsız evlerden birini alıp restore edecek yeni sakinlere, ev alımı için 20 bin Euro ve tadilat için 80 bin Euro olmak üzere toplamda 100 bin Euro'luk büyük bir hibe paketi sunulmakta. Bu teklif, yalnızca İtalyan vatandaşlarına değil, yeni bir başlangıç yapmak isteyen yabancılara da açık.

Uzun Süreli Taahhüt ve Sosyal İmkanlar

Parsiyel olarak cazip görünen bu teklifin bazı katı şartları, potansiyel başvuru sahiplerini düşündürmeye sevk ediyor. Hibe desteğinden yararlanacak kişilerin, satın aldıkları veya yeniledikleri evde en az 10 yıl boyunca ikamet etme zorunluluğu bulunuyor. Bu uzun taahhüt, birçok kişi için caydırıcı bir engel oluştururken, eğer bu süre dolmadan köyden ayrılmak isterlerse devlet, verilen hibenin tamamını geri alacak.

Ayrıca, Sagron Mis köyünde yalnızca 170 kişi yaşamakta ve köyde temel ihtiyaçları karşılayacak yalnızca bir bakkal bulunmakta. Sağlık hizmetleri ise daha da kısıtlı; köyde pratisyen hekim bulunmamaktadır. Bunun yanında, köydeki evlerin birçoğu sahipleri tarafından "ikinci ev" olarak kullanıldığı için satışa sunulan konut sayısı da oldukça az.

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