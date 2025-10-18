4. OSARK Venedik'te: 'Osmanlı Akdeniz'i' Arşiv ve İşbirliği Fırsatları

4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi Venedik'te

İtalya'nın Venedik kentinde, Ca' Foscari Üniversitesi ev sahipliğinde "Osmanlı Akdeniz'i" temasıyla dün başlayan 4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'ne (OSARK) yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen katıldı. Katılımcılar, kongrenin başarılı bir organizasyon olduğunu ve özellikle Venedik'te düzenlenmesinin Osmanlı tarihi araştırmaları için yeni fırsatlar yarattığını vurguladı.

Doç. Dr. Zahit Atçıl: Arşivlere ilgi artacak

OSARK 2025 Dönem Eş Başkanı Doç. Dr. Zahit Atçıl, kongrenin önemli bir etkileşime ve farkındalığa katkı sağlayacağını belirtti. Atçıl, "Bu kongrenin doğal sonucu olarak Venedik'te bulunan arşive ve yazma eserlere olan ilginin artacağını ümit ediyoruz. Buraya gelen birçok araştırmacı buradaki zenginliği ve Osmanlı ile olan bağlantısını görmüş oldu. Bunu kendi öğrencilerine aktaracaklar." dedi.

Atçıl, gelecek nesillerin İtalyanca öğrenmesinin Venedik lehçesinde yazılmış metinlerin incelenmesine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Venedik lehçesindeki belgeleri okuyarak daha önemli çalışmalar yapılacağını ümit ediyoruz. Venedik arşivi çok sayıda Türkçe belge barındırmaktadır. Ve bunların kopyaları başka yerde bulunmadığından da çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Atçıl ayrıca kongrede sunulan bazı tebliğlerin seçilerek bazı endeksli dergilerde özel sayılar yapılmasını planladıklarını aktardı.

Doç. Dr. Vera Costantini: Ortak projelere ihtiyaç var

OSARK 2025 Dönem Eş Başkanı ve ev sahibi Doç. Dr. Vera Costantini, kongre sayesinde Türk üniversitelerinden ve resmi makamlardan çok kişinin Venedik'e geldiğini belirtti. Costantini, "Burada Türkolog, Osmanlı tarihçisi olarak biraz tek başımızayız. Bugün ve dün çok arkadaş geldi. Bu beni çok mutlu etti. Yalnız hissetmedim nihayet. Ve işte böyle şeylere ihtiyacımız var. Çünkü yapacak çok şey var. Kaynaklar çok." ifadelerini kullandı.

Venedik'teki yerel lehçedeki Osmanlı kaynaklarının önemine işaret eden Costantini, karşılıklı bakış açısı ve ortak projelerin genç araştırmacılar için hayati olduğunu vurguladı: "Ortak projeler kurmak gerekiyor. Bu son derece önemlidir."

Prof. Dr. Nevin Özkan: Başarılı bir organizasyon

Kongrenin açılışında bildiri sunan ve oturumları takip eden Prof. Dr. Nevin Özkan, "Kongreyi çok başarılı buluyorum." diyerek Atçıl ve Costantini'yi kutladı. Özkan, kongrede atılacak adımların gelecekteki araştırmalara ışık tutacağını, genç araştırmacılar arasında yazışma ve işbirliklerinin gelişeceğini belirtti ve bunun iki ülke arasındaki iyi ilişkileri ilerletecek bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Prof. Linda Darling: Genç araştırmacılar umut verici

ABD'li Prof. Linda Darling, kongre temasını "gerçekten harika" bulduğunu ifade ederek, "Osmanlı İmparatorluğu ile çevresindeki topraklar arasındaki ilişki, hem Osmanlıların kendileri hem de etkileşimde bulundukları halklar açısından çok önemlidir." dedi. Darling, sunumlardan memnun kaldığını ve gençlerin yaptığı çalışmaları övdü: "Bence gerçekten çok iyi çalışmalar yapan harika öğrenciler var."

Doç. Dr. Güner Doğan: Belgeler Türk tarihini aydınlatıyor

Doç. Dr. Güner Doğan, Osmanlı-Venedik münasebetlerinin çok sayıda belge ortaya koyduğunu belirterek, "Sonuç olarak aslında bu ikili ilişkiler beraberinde ciddi anlamda doküman da ortaya çıkarıyor. Bu bir şans." ifadelerini kullandı. Doğan, Venedik, Cenova, Floransa, Napoli, Roma ve Vatikan arşivlerindeki belgelerin Türk tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

OSARK'ın geçmişi ve önemi

İlki 2015'te Sakarya'da, ikincisi 2018'de Tiran'da, üçüncüsü 2022'de İstanbul'da düzenlenen OSARK'ın dördüncüsü Venedik'te yapılıyor. Kongre, dünya genelindeki Osmanlı tarihi araştırmacılarına entelektüel etkileşim ve işbirliği zemini sunan saygın bir platform olarak öne çıkıyor.

