4. Uluslararası Meykin Asya Müzik Festivali İkinci Gününde Coştu

Kırgızistan'da prestijli etkinliklerden biri olarak kabul edilen 4. Uluslararası Meykin Asya Müzik Festivali, ikinci gününde coşkulu bir atmosferle devam etti.

Dünyanın 25 ülkesinden katılan genç yetenekler, festivalin bu etabında farklı dillerde şarkılar seslendirdi. Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı, gençlerin yeteneklerini keşfetmek ve kültürel etkileşimi artırmak amacıyla bu festivalin düzenlendiğini vurguladı.

Tatil merkezi Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’yi temsil eden Ece Ata yarışmacı da dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) destek verirken, festivalin canlı yayınını TRT üstleniyor.

Festivalin ilk günü yarışmacılar, anadillerinde performans sergilerken, ikinci gün ise farklı dillerdeki şarkılarla sahne aldı. Konsere son noktayı, Rusya'nın ünlü sanatçılarından Sevak Hanagyan ve Başkurt grubu Ay Yola, sevilen parçalarıyla koydu.

Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin uluslararası alanda tanınan önemli bir müzik yarışması olduğunu belirtti.

Festivalin kazananları, 7 kişilik jüri ve internet üzerinden gerçekleştirilecek oylama ile belirlenecek. Festivalin büyük finali ve ödül töreni ise 22 Temmuz'da TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek.

Kırgızistan'da prestijli müzik etkinliklerinden biri sayılan 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali ikinci gününde konser programıyla devam etti. Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı, gençler arasında yetenekleri ortaya çıkarmak ve kültürel bağları güçlendirmek için Uluslararası Meykin Asya Müzik Festivali tertip etti. Festivalde, Türkiye'yi Ece Ata adlı yarışmacı temsil ediyor.

Kırgızistan'da prestijli müzik etkinliklerinden biri sayılan 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali ikinci gününde konser programıyla devam etti. Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı, gençler arasında yetenekleri ortaya çıkarmak ve kültürel bağları güçlendirmek için Uluslararası Meykin Asya Müzik Festivali tertip etti. Festivalde, Türkiye'yi Ece Ata adlı yarışmacı temsil ediyor.